Против формулы "Роттердам +" больше всех выступает Герус, который голосовал за повышение тарифов для населения - адвокат

Формула “Роттердам +“ не касается тарифов на электроэнергию для населения, но Андрей Герус больше убеждал в обратном, хотя именно он голосовал за повышение тарифов для населения, когда был членом НКРЕКП. Об этом заявила адвокат экс-главы НКРЕКП Дмитрия Вовка Ирина Одинец в эфире телеканала “NewsOne“.

“Формула “Роттердам“ не касается населения и никоим образом не влияет на население. Поэтому все заявления наших уважаемых правоохранителей и наших уважаемых депутатов о том, что “Роттердам“ влияет на население, - это ложная информация... Формула “Роттердам“ - это прогнозируемая оптовая рыночная цена электроэнергии, которая устанавливает цену электроэнергии для крупных потребителей. Она не касается населения“, - сказала Одинец.

Адвокат подчеркнула, что тарифы на электроэнергию для населения были установлены еще в 2015 году Национальной комиссией осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). И напомнила, что Андрей Герус, как член НКРЕКП в то время, сам голосовал за повышение тарифов для населения. Однако затем он вводил людей в заблуждение, говоря, что повышение тарифов связано с формулой “Роттердам +“.

“Тарифы для населения были установлены еще в 2015 году, и они были установлены четкими. Кстати, когда устанавливался тариф для населения, это постановление 220 Национальной комиссии, даже господин Герус голосовал за повышение тарифов для населения, сам господин Герус голосовал о 5 этапах повышения тарифов для населения. Однако господин Герус, понимая хорошо, что к населению относится только двести двадцатое постановление, потом громче всех говорил о том, что это касается населения, формула “Роттердам“ касается населения. Формула “Роттердам“ прежде всего влияет на те крупные предприятия в Украине, в которых процент, который заложен в себестоимость продукции или в стоимость продукции, зависит от того, сколько электроэнергии будет потрачено на производство“, - пояснила Одинец.

Напомним, ранее екс-голова НКРЕКП Дмитрий Вовк назвал дело “Роттердам +“ местью Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он получил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Председатель НКРЕКП Оксана Кривенко заявила ранее, что формула “Роттердам +“ позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.