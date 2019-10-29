“Карт-бланш”: Богдан объяснил, почему Авакова оставили в новом Кабмине

Глава ОП считает, что Аваков - профессионал.

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, почему министра МВД Арсена Авакова оставили на посту в новом Кабмине. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

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Богдан рассказал, что честные выборы состоялись только благодаря профессионализму Арсена Авакова. Поэтому его и оставили на должности.

Я знаю, что у него была глубокая конфликтная ситуация с бывшим президентом. И я знаю, что он минимизировал негативное влияние во время избирательной кампании многих силовых структур. И честно, если бы не Арсен Аваков, то эти выборы в такой форме не состоялись бы, - заявил Богдан.

Кроме того, Богдан отметил профессионализм Авакова. По его словам, увольнение Авакова понравилось бы обществу, но это было бы нечестно.

Смотрите. Аваков - профессиональный человек, который обеспечил честные выборы. Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и сменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно, - добавил глава ОП.

Также глава Офиса президента отметил, что Авакову дали карт-бланш в новом Кабмине.

Мы дали ему карт-бланш новой каденции, на которой он завоевать себе симпатию общества. Либо не завоевать... В нашей системе координат Аваков не имеет никакого отношения ни к каким денежных потокам, ни к каким схемам, ни к какой ситуации, которая может двигать негатив, - сказал Богдан.

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Напомним, Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации. Круг субъектов декларирования был расширен в связи с изменениями закона О предотвращении коррупции.

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