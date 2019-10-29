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“Карт-бланш”: Богдан объяснил, почему Авакова оставили в новом Кабмине

Комментариев: 16
Глава ОП считает, что Аваков - профессионал.
Богдан рассказал детали об Авакове
Богдан рассказал детали об Авакове
Офис президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, почему министра МВД Арсена Авакова оставили на посту в новом Кабмине. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

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Богдан рассказал, что честные выборы состоялись только благодаря профессионализму Арсена Авакова. Поэтому его и оставили на должности.

Я знаю, что у него была глубокая конфликтная ситуация с бывшим президентом. И я знаю, что он минимизировал негативное влияние во время избирательной кампании многих силовых структур. И честно, если бы не Арсен Аваков, то эти выборы в такой форме не состоялись бы, - заявил Богдан.

Кроме того, Богдан отметил профессионализм Авакова. По его словам, увольнение Авакова понравилось бы обществу, но это было бы нечестно.

Смотрите. Аваков - профессиональный человек, который обеспечил честные выборы. Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и сменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно, - добавил глава ОП.

Также глава Офиса президента отметил, что Авакову дали карт-бланш в новом Кабмине.

Мы дали ему карт-бланш новой каденции, на которой он завоевать себе симпатию общества. Либо не завоевать... В нашей системе координат Аваков не имеет никакого отношения ни к каким денежных потокам, ни к каким схемам, ни к какой ситуации, которая может двигать негатив, - сказал Богдан.

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Напомним, Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации. Круг субъектов декларирования был расширен в связи с изменениями закона О предотвращении коррупции.

 

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Теги: Богдан, Аваков, Кабмин
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Комментариев (16)
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VSHIVANKA    29.10.2019, 10:22
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВАМ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ИЗ ВАШИНГТОНА НУЖЕН СВОЙ ПРОВЕРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОМАНДЕ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА , ТЕМ БОЛЕЕ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЛ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ГОСПЕРЕВОРОТА И КОНТРОЛИРУЕТ ВООРУЖЕННЫЕ ГРУППИРОВКИ
НАЦИСТОВ , КОТОРЫЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ НУЖНЫЙ ПРИКАЗ....
ВосставшийИзБана    29.10.2019, 10:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
Masterok_777    29.10.2019, 10:18
Оценка:  +1
Masterok_777
опять людей за лохов держат...
ВосставшийИзБана    29.10.2019, 10:23
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Да потому что люди действительно лохи. Будем смотреть прямо на факты. Разве нормальные люди могут отдать власть над собой такому недоразумению? У него нет ни знаний, ни опыта, ни программы, ни команды, ни даже элементарной культуры. Плюс к этому опять власть отдали инородцам.
ЗаУкраїну    29.10.2019, 10:12
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
Вы посмотрите каков хитер этот метис. Вовремя посрался с хряком и наладил контакт с зЕбилами. Метнулся в пиндоссию, и там лизнул хозяину, заверив что все будет ОК !Живучий и изворотливый гад. Он еще и зЕлебобиков переживет.
Lyonya-Space    29.10.2019, 10:18
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Что значит "вовремя"?
У него конфликт был давний, Зе на момент начала конфликта ещё ни как не рассматривал я в качестве кандидатуры.
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 10:05
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
Очередной вброс с целью внушить что слуги и всё что они делают (и не делают)- это "хорошо".
SEMPENTY    29.10.2019, 09:59
Оценка:  +2
SEMPENTY
Договорились...
ВосставшийИзБана    29.10.2019, 10:12
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Да не договорились. Просто Аваков - смотрящий из Москвы. Разве шестерка может поменять смотрящего?
ВосставшийИзБана    29.10.2019, 09:54
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Профессионал - это тот, кто делает что-то за деньги. Что-то я сомневаюсь, что Аваков сидит на этом месте за зарплату.
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 10:01
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
За деньги не равно за зарплату! По мнению Богдана может и "профессионал"
Lyonya-Space    29.10.2019, 10:05
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Не совсем логично. Так к профессионалам можно причислить любого работника. А то, что любая вошь во власти там сидит не ради з/пл - это факт!
ВосставшийИзБана    29.10.2019, 10:10
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Очень даже логично. Профессионал - однокоренное слово со словом профессия. А профессия - это ремесло. Человек, который хорошо в чем-то разбирается называется мастер или на иностранный манер - специалист. Можно быть специалистом и не быть профессионалом. А можно быть профессионалом, но не быть
ВосставшийИзБана    29.10.2019, 10:11
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
специалистом. Иными словами можно ничего не смыслить в том, за что получаешь зарплату. И не получать зарплату за то, что в чем-то хорошо разбираешься. Я уже много раз писал о подмене значений слов. Вот это один из случаев.
Lyonya-Space    29.10.2019, 10:15
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Глубинное знание филилогии - это замечательно. Но я о том, что не каждый работник получающий за работу деньги - профессионал.
ВосставшийИзБана    29.10.2019, 10:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Каждый. Но при этом не каждый - специалист. Иными словами - не каждый мастер своего дела. Если с первого раза не дошло - еще раз: это - подмена значений слов.
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