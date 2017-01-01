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ГБР подозревает харьковских полицейских в угоне авто киевлянина

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Следователями ГБР начато досудебное расследование по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Угнанное авто нашлось у харьковского полицейского
Угнанное авто нашлось у харьковского полицейского
Скриншот видео

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Государственное бюро расследований расследует возможную причастность сотрудников харьковской полиции к угону автомобиля жителя Киева.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Так, Варченко отметила, что в средствах массовой информации резонанс получил сюжет о похищении у киевлянина автомобиля, который впоследствии оказался у полицейских города Харькова.

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“Так, с видео сюжета “ТСН”, а также статьи в социальной сети Facebook общественность узнала о случае, который произошел с киевлянином Максимом Шкварко. В конце июня 2019 его автомобиль марки Mazda 6 похитили. Спустя почти полгода, Максим Шкварко собственными силами нашел свой угнанный автомобиль в г. Харькове, которым благополучно на постоянной основе пользовались двое братьев – действующие сотрудники полиции города Харькова”, – написала Варченко.

Она отметила, следователями ГБР начато досудебное расследование по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

“А дальше – будем принимать все меры по установлению местонахождения автомобиля, обстоятельств и оснований его использования правоохранителями, их возможной причастности к похищению автомобиля. Кроме того, будет дана оценка действий правоохранителей, которые расследовали факт завладения автомобилем Максима Шкварко”, – подытожила Варченко.

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Теги: угон авто, полиция, Киев, Харьков
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