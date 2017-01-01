“Слуги народа” согласились не ходить на российские каналы

Народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук рассказала, что на заседании фракции не было “никакой секретности и скандальности”.

На закрытом заседании фракции “Слуга народа” нардепы обсудили ситуацию вокруг детектора лжи и нардепов финансового комитета Рады.

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Об этом сообщила в Facebook народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук.

Никакой секретности, скандальности, как кто-то писал, не было ... Вопрос налогового комитета обсуждали дольше. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений. Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал, - написала Кравчук.

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Также Кравчук рассказала, что депутаты проголосовали за то, чтоб не ходить на российские телеканалы.

Кроме того, нардеп анонсировала съезд партии 10 ноября, после которого “Слугу народа” ждет “активное развитие партии”.

Напомним, Тищенко начал сбор подписей против Федины, Мосейчук отреагировал. Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко сообщил о старте сбора подписей против Федины.

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