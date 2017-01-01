На Прикарпатье двух мужчин насмерть засыпало кукурузой

Погибли мужчины 1963 и 2000 года рождения.

В элеваторе для хранения кукурузы погибли двое мужчин dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области в элеваторе для хранения кукурузы погибли двое мужчин, еще один был госпитализирован.

Об этом сообщает пресс служба ГУ ДСНС Украины в области.

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Так, 28 октября, в 21:13, на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №3 города Галич поступило сообщение о том, что в селе Кинашов Галицкого района, на территории элеватора для хранения кукурузы частного предприятия "АГРО-ВИТА" в приемной яме сушки элеватора находится 3 человека, которых засыпает кукурузой.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, работниками предприятия спасен мужчина, 1986 года рождения. Пострадавший был передан работникам скорой неотложной медицинской помощи и госпитализированы в Галицкой ЦРБ.

Спасатели, прибывшие к месту вызова, совместно с работниками предприятия в 21:41 подняли тело мужчины 1963 года и в 22:02 обнаружили и подняли тело мужчины 2000 года рождения.

Как сообщалось, в феврале под Запорожьем из цистерны с семечками спасли женщину.

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