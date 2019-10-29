Суды по "Скифскому золоту": Бородянский уверяет, что победа близка

Культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

У Украины есть высокие шансы выиграть “делo о скифском золоте“, рассматриваемое в апелляционном суде Амстердама.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал Радіо Свобода.

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“Идет судебный процесс. Мы в судебном процессе. На нашей стороне правда. Поэтому я оцениваю как хорошие (шансы. - Ред.)... Никогда не бывает гладко в таких сложных переговорах. Я считаю, что когда правда на твоей стороне, ты должен стоять до конца. И мы будем стоять до конца“, – отметил Бородянский.

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция “скифского золота“ из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции “скифского золота“ в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

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Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником “Херсонес Таврический“ и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки “Крым - золотой остров в Черном море“. После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Как сообщалось в июле, суд в Амстердаме запросил новую информацию о скифском золоте.

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