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Слуги народа вакцинировались против дифтерии, призвали народ к тому же

Комментариев: 2
Вакцину также получил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Слуги народа вакцинировались против дифтерии, призвали народ к тому же
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Слуги народа вакцинировались против дифтерии, призвали народ к тому же
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции Слуга народа публично вакцинировались против дифтерии прямо на рабочем месте.

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Защититься от опасной инфекционной болезни можно только путем прививки. Вакцинироваться необходимо каждые десять лет как детям, так и взрослым.

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“Инъекций в Украине достаточно. Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих - вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать!“ – говорится в сообщении.

 

​Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Смертность от дифтерии составляет от 50 до 100 человек на 1000 заболевших. 

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Как сообщалось 21 октября, на Закарпатье зафиксирован случай дифтерии.

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Теги: слуги народа, вакцина, дифтерия
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Комментариев (3)
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Котофунтик    29.10.2019, 11:41
Оценка:  -1
Котофунтик
Вакцинировались той же вакциной,что и народу предлагают? Сомнительно.И если бы не подписались с Европой на испытания(без платы испытуемому) вакцин и медпрепаратов,тогда хоть какие то гарантии безопасности были бы....
Котофунтик    29.10.2019, 11:42
Оценка:  -1
Котофунтик
Договор при Порохе подписали.С его согласия.
lusyika    29.10.2019, 11:30
Оценка:  0
lusyika
Нехай ця бля*ота поділиться своєю зарплатою з народом!!!!!!!!!!!!!!! А обколюватись -то для них звично!!!!!!!!!!!!!!!!!
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