Вакцину также получил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Слуги народа вакцинировались против дифтерии, призвали народ к тому же

Слуги народа вакцинировались против дифтерии, призвали народ к тому же

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции Слуга народа публично вакцинировались против дифтерии прямо на рабочем месте.

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Защититься от опасной инфекционной болезни можно только путем прививки. Вакцинироваться необходимо каждые десять лет как детям, так и взрослым.

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“Инъекций в Украине достаточно. Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих - вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать!“ – говорится в сообщении.

​Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Смертность от дифтерии составляет от 50 до 100 человек на 1000 заболевших.

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Как сообщалось 21 октября, на Закарпатье зафиксирован случай дифтерии.

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