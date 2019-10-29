Слуги народа вакцинировались против дифтерии, призвали народ к тому же
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции Слуга народа публично вакцинировались против дифтерии прямо на рабочем месте.
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Защититься от опасной инфекционной болезни можно только путем прививки. Вакцинироваться необходимо каждые десять лет как детям, так и взрослым.
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“Инъекций в Украине достаточно. Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих - вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать!“ – говорится в сообщении.
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Смертность от дифтерии составляет от 50 до 100 человек на 1000 заболевших.
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Как сообщалось 21 октября, на Закарпатье зафиксирован случай дифтерии.
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