Богдан о личной жизни: Люблю клубы и потроллить политиков

Глава ОП рассказал детали личной жизни.

Глава Офиса Андрей Богдан президента рассказал, что ведет довольно открытый образ жизни, старается часто появляться на публичный мероприятиях без сопровождения охраны.

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Об этом Богдан рассказал в интервью Украинской правде.

Глава ОП признался, что “искренне любит клубы, рестораны и ночные заведения”. Поэтому его часто можно заметить в таких заведениях.

Если говорить искренне, то это правда - я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни, я стараюсь появляться там без охраны. И когда я шел сюда (в Офис президента, - ред.), я предупреждал, что буду это делать, потому что это часть моей жизни, она не противоречит ни законам, ни какой-то публичной этике. И я не понимаю, зачем от этого отказываться, - сказал Богдан.

Кроме того, Богдан сознался, что у него есть еще одно хобби - он любит троллить политиков в Facebook.

Я не стараюсь быть плохим. Просто я веселюсь, шучу. Я таким образом троллю людей. Это мое мировоззрение, мои мысли. Чего я себя ограничивать и говорить неправду или не говорить то, что я думаю? Я - свободный человек, я выражаю свои мысли и буду это делать дальше. Если это кому-то не нравится, это его право, - сказал он.

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Напомним, Богдан объяснил, почему Авакова оставили в новом Кабмине. Глава ОП считает, что Аваков - профессионал.

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