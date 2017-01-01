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Кнопкодавы и гарантии ветеранам: Чем займется Рада сегодня

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Народные депутаты рассмотрят несколько законопроектов.
Сегодня нардепы рассмотрят несколько важных законопроектов
Сегодня нардепы рассмотрят несколько важных законопроектов
Вики

Сегодня, 29 октября, Верховная Рада рассмотрит несколько важных законопроектов. В частности, № 2045 и №2045-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции“.

Об этом сообщается на сайте ВР.

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Также будет рассмотрен законопроект, инициированный Русланом Стефанчуком №2148 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины“.

  • Законопроекты, которые сегодня рассмотрит Верховная Рада
  1. 1144 и 1144-1 – Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О прокуратуре“ относительно квалификационных требований к кандидатам на должность Генерального прокурора.
  2. 1150 - Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей.
  3. 1164 - Проект Закона о внесении изменений в статью 66 Уголовного процессуального кодекса Украины (относительно обеспечения права свидетеля на правовую помощь в уголовном производстве).
  4. 2066 - Проект Закона о государственном регулировании в сфере моющих средств.
  5. 2031 и 2031-1 - Проект Закона о внесении изменений в статью 3 Закона Украины “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью“ по повышению лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход

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Теги: Верховная Рада, законопроекты
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