В доме Дубневича проходят обыски — СМИ

Правоохранители пока не дают официальных комментариев.

Частные дома Богдана и Ярослава Дубневичей расположены в с. Зубра возле Львова Скриншот видео

В селе Зубра, расположенном возле Львова, 29 октября начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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По какому делу проводятся обыски - неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока не последовало. В пресс-службе НАБУ сообщили, что информация об этих следственных действиях уточняется.

Как сообщалось 18 октября, Генеральная прокуратура Украины готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах.

Также в ноябре 2017 Генпрокуратура проводила 50 обысков по делу Дубневичей.

“Укрзализныця“ собрала и передала материалы правоохранительным органам, согласно которым братья Дубневичи нанесли “миллионные убытки“ УЗ при покупке и поставке анкеров.

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НАБУ и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица “Укрзализныци“ и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млн гривен.

Стоит также отметить, что осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей произвели фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного них и членов их семей недвижимого имущества.

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