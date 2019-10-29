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“Слуги народа” заблокировали трибуну из-за заявления Федины

Комментариев: 3
Появилось видео из Верховной Рады.
"Слуги" заблокировали трибуну
"Слуги" заблокировали трибуну
LB.ua.

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Пропрезидентская фракция “Слуга народа” всем составом вышла к трибуне парламента, чтобы призвать Верховную Раду вместе с правоохранительными органами и всем обществом обратить внимание на ситуацию, связанную с высказываниями депутата из фракции “Европейская солидарность” Софии Федины в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

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В сети появилось видео событий в Раде.

От имени фракции “Слуга народа” выступил Никита Потураев. В частности, Потураев напомнил, что в Раде инициировали сбор подписей с призывом разобраться в ситуации с высказыванием нардепа от “Евросолидарности” Софии Федины.

Напомним, “Слуга народа” обратится в полицию из-за оскорблений Федины. Корниенко заявил, что им не понравилось видео нардепа.

 

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Теги: Рада Слуги народа, трибуна, Федина
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Комментариев (4)
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asfd0    29.10.2019, 11:58
Оценка:  0
asfd0
У петюни удивительная способность собирать вокруг себя всяких фриков и вырожденцев.
LERMI_    29.10.2019, 11:53
Оценка:  -1
LERMI_
ціло стадо пі.арасів зірвалося через тендітну жінку! От тільки біда їх в тому що клоун президент виключно для них та зграї долюо.бів, які за нього голосували, для всіх інших воно просто слуга иудея, а ця кучка деб.ілів взагалі слуги слуги!
ЗаУкраїну    29.10.2019, 11:50
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
Какие же они обтекаемые, эти слуги сороса. Свежо питание, но серется с трудом, что они даже все вместе смогут что либо предпринять против этой блядины. Она одна их всех на йуху вертит, вместе с зЕлей..))
Антибес    29.10.2019, 11:36
Оценка:  +4
Антибес
Слизняки закопошились!Наконец-то!!!)))))
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