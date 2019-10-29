“Слуги народа” заблокировали трибуну из-за заявления Федины

Появилось видео из Верховной Рады.

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Пропрезидентская фракция “Слуга народа” всем составом вышла к трибуне парламента, чтобы призвать Верховную Раду вместе с правоохранительными органами и всем обществом обратить внимание на ситуацию, связанную с высказываниями депутата из фракции “Европейская солидарность” Софии Федины в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

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В сети появилось видео событий в Раде.

От имени фракции “Слуга народа” выступил Никита Потураев. В частности, Потураев напомнил, что в Раде инициировали сбор подписей с призывом разобраться в ситуации с высказыванием нардепа от “Евросолидарности” Софии Федины.

Напомним, “Слуга народа” обратится в полицию из-за оскорблений Федины. Корниенко заявил, что им не понравилось видео нардепа.

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