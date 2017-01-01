Слуга народа: Меня заказали криминальному авторитету

Нардеп из президентской партии заявил, что коллега по фракции заказал его криминальному авторитету, о чем он сообщил Зеленскому.

Антон Поляков опасается за свою жизнь facebook.com/anton.polyakov.98

Народный депутат от Слуги народа Антон Поляков утверждает, что коллега по фракции "заказал его одному из криминальных авторитетов". Как отметил нардеп у себя на странице в Facebook, 28 октября на заседании фракции он рассказал об этом президенту Владимиру Зеленскому.

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"Чиновники МВД сообщили мне, что партнер Приходько, тоже депутат Верховной Рады девятого созыва заказал меня одному из криминальных авторитетов за мое "давление" на генпрокурора. Президент пообещал разобраться в этой ситуации", – написал Поляков.

По словам Полякова, он попросил спикера парламента Дмитрия Разумкова "срочно изготовить подписные листы на выражение недоверия" генпрокурору Руслану Рябошапке из-за его бездействия.

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"На заседании фракции, задал вопрос президенту относительно ситуации с неподписанием генпрокурором представление на снятие неприкосновенности с депутата Приходько. Оказывается, президент вообще не в курсе ситуации, – отметил Поляков. – Очень многие депутаты готовы поставить свою подпись из-за бездействия господина Рябошапки. Но господин Разумков почему-то не спешит их (подписные листы – ред.) выдавать".

Известно, что Борис Приходько – бывший заместитель председателя Национального банка, он фигурирует в деле о незаконном завладении свыше двух миллиардов гривен Аграрного фонда.

Напомним, накануне фракция Слуга народа провела заседание, на котором присутствовал президент Зеленский.

Ранее спикер Разумков заявлял, что не видит оснований утверждать, что фракция Слуга народа разваливается - во фракции, по его словам, есть "дискуссии".

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