Федина жалуется, что ей начали поступать угрозы

Депутат рассказала, что в ГПУ и МВД не захотели реагировать на ее заявление по поводу угроз.

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Депутату из фракции “Европейская солидарность“ Софии Федине поступают угрозы после ее комментария о встрече президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом. Об этом депутат рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, пишет “Прямой“.

Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк, и я должна готовиться встретиться с Сашей Белым. Перед этим, задолго до стрима с Марусей Зверобой, также были угрозы. Я подала заявления в Генеральную прокуратуру и в МВД. В ответ мне вернулись письма, в которых указывается, что угрозы, где со мной обещают разобраться, не имеют состава преступления, - рассказала депутат.

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Федина также отметила, что хамство, проявленное президентом Зеленским в разговоре с добровольцем в Золотом, недопустимо.

Хамство верховного главнокомандующего в отношении защитников Украины – действующих ли, ветеранов ли – недопустимо. Хамство в отношении участников акции “Нет капитуляции“, которых сравнили с дождем, прошедшим по Украине – то есть, с чем-то неважным – также недопустимо. Ведь это акции, в которых участвовали десятки тысяч людей, которые имеют иную позицию, чем президент и его команда, - сказала нардеп.

Напомним, депутат от партии Порошенко “Солидарность“ София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского. Так они комментировали перепалку президента с одним из добровольцев в Золотом.

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