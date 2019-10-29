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Федина жалуется, что ей начали поступать угрозы

Комментариев: 8
Депутат рассказала, что в ГПУ и МВД не захотели реагировать на ее заявление по поводу угроз.
Депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина
Депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина
Фейсбук Софии Федины

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Депутату из фракции “Европейская солидарность“ Софии Федине поступают угрозы после ее комментария о встрече президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом. Об этом депутат рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, пишет “Прямой“.

Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк, и я должна готовиться встретиться с Сашей Белым. Перед этим, задолго до стрима с Марусей Зверобой, также были угрозы. Я подала заявления в Генеральную прокуратуру и в МВД. В ответ мне вернулись письма, в которых указывается, что угрозы, где со мной обещают разобраться, не имеют состава преступления, - рассказала депутат.

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Федина также отметила, что хамство, проявленное президентом Зеленским в разговоре с добровольцем в Золотом, недопустимо.

Хамство верховного главнокомандующего в отношении защитников Украины – действующих ли, ветеранов ли – недопустимо. Хамство в отношении участников акции “Нет капитуляции“, которых сравнили с дождем, прошедшим по Украине – то есть, с чем-то неважным – также недопустимо. Ведь это акции, в которых участвовали десятки тысяч людей, которые имеют иную позицию, чем президент и его команда, - сказала нардеп.

Напомним, депутат от партии Порошенко “Солидарность“ София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского. Так они комментировали перепалку президента с одним из добровольцев в Золотом.

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Теги: Федина, Зеленский, угрозы, народный депутат, президент, ГПУ, МВД
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Комментариев (8)
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ЗаУкраїну    29.10.2019, 11:54
Оценка:  +2
ЗаУкраїну
Ишь ты, что страшно стало? А была такая бесстрашная вместе со своей половой подлюгой..)) Ну посмотрим, может зелебобики наконец то вспомнят кто и заради чего их всех туда избрал. Хотя и с трудом в это можно поверить.
Boxerogos    29.10.2019, 11:53
Оценка:  +2
Boxerogos
Валить её не надо.Это жестоко.А вот засунуть ей в пасть,пиздy и очко по боевой гранате без чеки-святое дело.Желательно РГО.И снять весь этот процесс"минирования" на видео.Она же очень видео любит...
budservisrepenko    29.10.2019, 11:50
Оценка:  +3
budservisrepenko
и петю кровавого рядом с ней. или на зону в питушиную избу. пусть жопой отрабатывает. сволочь убийца.
budservisrepenko    29.10.2019, 11:48
Оценка:  +3
budservisrepenko
накол суку посадить. мразь мокрощелая
LERMI_    29.10.2019, 11:46
Оценка:  -4
LERMI_
Все правильно зробила мала, перший політик, хто оголосив що потрібно убрати клоуна для подадьшого розвитку України!
Котофунтик    29.10.2019, 11:44
Оценка:  +3
Котофунтик
А была такая смелая)))
Антибес    29.10.2019, 11:38
Оценка:  +2
Антибес
Угрозы?Правда?Никаких угроз на самом деле не было!О чём ты,бабушка?)))))
T-REX2    29.10.2019, 11:38
Оценка:  +3
T-REX2
Порвать пи3ду на немецкий крест.Блядь конченая
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