Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Богдан: Порошенко пытается возглавить протесты

Комментариев: 2
Глава Офиса Президента прокомментировал вопрос протестных движений в Украине.
Андрей Богдан прокомментировал протестные настроение в стране
Андрей Богдан прокомментировал протестные настроение в стране
скриншот

Экс-президент Украины Петр Порошенко пытается организовать и возглавить протесты. Такое мнение выразил глава ОП Андрей Богдан в интервью УП.

Читай также: Богдан о личной жизни: Люблю клубы и потроллить политиков

“У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении“ – отметил он.

“И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения“ – подчеркнул Богдан.

  • Акция Нет капитуляции и формула Штанмайера

Читай также: “Карт-бланш”: Богдан объяснил, почему Авакова оставили в новом Кабмине

Глава Офиса президента также заявил о том, что “никто не понимает, что такое формула Штайнмайера“. По его мнению, данную формулу необходимо прописать на специальной встрече в виде законопроекта.

Это определенная фикция названия, в которой не наполнена на сегодняшний день суть, – отметил он

Читай также: “У меня нет охраны“: Девушка Андрея Богдана рассказала всю правду об их отношениях

Напомним, Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации. Круг субъектов декларирования был расширен в связи с изменениями закона О предотвращении коррупции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Андрей Богдан, петро порошенко, протесты, нет капитуляции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    29.10.2019, 11:41
Оценка:  +1
Антибес
Что такое"порошенко"?
Lukovsmm    29.10.2019, 11:39
Оценка:  -3
Lukovsmm
яку т
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь