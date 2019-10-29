Богдан: Порошенко пытается возглавить протесты

Глава Офиса Президента прокомментировал вопрос протестных движений в Украине.

Экс-президент Украины Петр Порошенко пытается организовать и возглавить протесты. Такое мнение выразил глава ОП Андрей Богдан в интервью УП.

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“У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении“ – отметил он.

“И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения“ – подчеркнул Богдан.

Акция Нет капитуляции и формула Штанмайера

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Глава Офиса президента также заявил о том, что “никто не понимает, что такое формула Штайнмайера“. По его мнению, данную формулу необходимо прописать на специальной встрече в виде законопроекта.

Это определенная фикция названия, в которой не наполнена на сегодняшний день суть, – отметил он

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Напомним, Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации. Круг субъектов декларирования был расширен в связи с изменениями закона О предотвращении коррупции.

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