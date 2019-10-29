Под Киевом обокрали дом главы Верховного Суда Данишевской

Злоумышленники вынесли из дома более 40 тыс. долларов.

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В Киевской области неизвестные обокрали дачный дом, которым владеет муж главы Верховного Суда Валентины Данишевской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Самое ограбление произошло в период между 24 и 28 октября, когда в доме не было хозяев. Из дачного дома Данишевских, расположенного в селе Любимовка, неизвестные забрали хранившиеся в сейфе деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов.

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По предварительной информации, злоумышленники проникли в дом через окно.

Полицией начато досудебное расследование по статье “кража“.

Напомним, в ресторанах Киева орудуют ловкие воровки. Появилось видео, как женщины обокрали мужчину за несколько секунд.

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