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Под Киевом обокрали дом главы Верховного Суда Данишевской

Комментариев: 2
Злоумышленники вынесли из дома более 40 тыс. долларов.
Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская
Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская
УНИАН

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В Киевской области неизвестные обокрали дачный дом, которым владеет муж главы Верховного Суда Валентины Данишевской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Самое ограбление произошло в период между 24 и 28 октября, когда в доме не было хозяев. Из дачного дома Данишевских, расположенного в селе Любимовка, неизвестные забрали хранившиеся в сейфе деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов.

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По предварительной информации, злоумышленники проникли в дом через окно.

Полицией начато досудебное расследование по статье “кража“.

Напомним, в ресторанах Киева орудуют ловкие воровки. Появилось видео, как женщины обокрали мужчину за несколько секунд.

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Теги: Верховный Суд, Данишевская, дача, кража, Киевская область
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    29.10.2019, 11:49
Оценка:  +1
SEMPENTY
Для главы Верховного суда карманные деньги.
T-REX2    29.10.2019, 11:44
Оценка:  +1
T-REX2
Сейчас заплачу
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