Пристайко: Разведение сил на Донбассе стартовало сегодня

Сегодня стартовал первый этап разведения войск.

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что разведение сил на Донбассе стартовало прямо сегодня. Об этом он заявил на инвестфоруме RE: think. Invest in Ukraine. в Мариуполе, пишет Интерфакс-Украина.

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“До самой встречи в “Нормандском формате“ будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на лини контакта“ - заявил глава МИД.

По словам Пристайко, факт разведения войск будет подтвержден представителями ОБСЕ. После разведения сил в Золотом планируется отвод войск и в Петровском.

Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку - подчеркнул он

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Напомним, что ранее Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе. Глава государства посетил на Донбассе позиции добровольцев. В ответ на беспокойства в связи с разведением сил президент заверил, что он - не “лох“.

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