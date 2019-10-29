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Президент за рулем автомобиля проверил отремонтированную дорогу

Комментариев: 6
Речь идет об участке трассы Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь лично проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, проехавшись по дороге за рулем автомобиля.

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Капитальный ремонт 130 километров пути в Донецкой и Запорожской областях завершили за последние два с половиной месяца. После поручения Главы государства деньги на восстановление трассы, которые задерживались годами, были выделены в сжатые сроки. Технологии, материалы, подходы соответствуют европейским стандартам.

Национальная трасса Н-08 имеет для Донецкой области стратегическое значение Это

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“Мы благодарны каждому: и нашему правительству, и всем рабочим, которые уложились в установленные сроки. Менее чем за три месяца построено около 130 километров. 70 километров этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 километров очень важной трассы “, - отметил Зеленский. 

Пожалуйста, сохраните дорогу. Это действительно дорога жизни, - обратился он к руководству Донбасса

Напомним, названа стоимость командировки Зеленского в США. В Нью-Йорк глава государства отправился вместе с супругой, однако за нее Госуправление делами не платило.

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Теги: Владимир Зеленский, Дорога
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Комментариев (7)
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LERMI_    29.10.2019, 12:58
Оценка:  +1
LERMI_
Не пишіть президент , прізвище, фамілію, клоун там іудейський прихвостень, але ні як не президент!
T-REX2    29.10.2019, 13:14
Оценка:  -3
T-REX2
Ну вашого выблядка(5-го) признавало только 8% и ничего
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 13:17
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
А вашего?
LERMI_    29.10.2019, 13:19
Оценка:  0
LERMI_
Вашого в якому сенсі? я не вважаю признанням обман достатньо малорозвиненої, політ не освіченної групи шанувальників сватів клоуна та кв95, завдяки яким воно прийшло до влади!
SINOBI-LIFE    29.10.2019, 12:23
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Пусть у меня проверит унитаз,вдруг засорился!!!
denis82    29.10.2019, 12:17
Оценка:  +4
denis82
клоун проверил...можно ехать!
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 13:08
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Может быть смеяться и можно. Ехать - не стоит рисковать с таким "проФФесиАналом"!
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