Президент за рулем автомобиля проверил отремонтированную дорогу

Речь идет об участке трассы Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь лично проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, проехавшись по дороге за рулем автомобиля.

Читай также: Зеленский назначил председателем Киевской ОГА Алексея Чернышева

Капитальный ремонт 130 километров пути в Донецкой и Запорожской областях завершили за последние два с половиной месяца. После поручения Главы государства деньги на восстановление трассы, которые задерживались годами, были выделены в сжатые сроки. Технологии, материалы, подходы соответствуют европейским стандартам.

Национальная трасса Н-08 имеет для Донецкой области стратегическое значение Это

Читай также: Зеленский требует от НАБУ заслуженных приговоров для топ-коррупционеров

“Мы благодарны каждому: и нашему правительству, и всем рабочим, которые уложились в установленные сроки. Менее чем за три месяца построено около 130 километров. 70 километров этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 километров очень важной трассы “, - отметил Зеленский.

Пожалуйста, сохраните дорогу. Это действительно дорога жизни, - обратился он к руководству Донбасса

Напомним, названа стоимость командировки Зеленского в США. В Нью-Йорк глава государства отправился вместе с супругой, однако за нее Госуправление делами не платило.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram