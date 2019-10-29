Против дифтерии привита лишь половина украинцев – МОЗ

Для устойчивого коллективного иммунитета нужно, чтобы привито было хотя бы 95% населения.

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По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине от дифтерии были привиты 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечают в ЦОЗе, для устойчивого коллективного иммунитета к дифтерии необходимо, чтобы прививки от данной болезни имело 95% населения.

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Первичная вакцинация детей проходит в три этапа: в два, четыре и шесть месяцев. Ревакцинация проводится в 18 месяцев и в шесть лет. Следующая вакцинация проходит в возрасте 16 лет.

Первая плановая ревакцинация взрослых проходит в возрасте 26 лет и затем каждые десять лет.

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В октябре в Украине зафиксировали ряд случаев дифтерии. В Ужгороде их 15. 24 октября заболевание диагностировали у девятилетнего лицеиста в Киеве, также в столице был выявлен еще один случай дифтерии. “Диагноз “дифтерия“ подтвержден и у мужчины в Тернопольской области.

Позднее в Киеве выявили третий случай дифтерии. В Александровскую больницу накануне вечером привезли мужчину с симптомами этой болезни. Центр общественного здоровья говорит о 8 случаях по всей Украине: 3 - подтверждены лабораторно, 5 - клинически. По меньшей мере 10 человек являются носителями.

Напомним, слуги народа вакцинировались против дифтерии, призвали народ к тому же. Личный пример подал также и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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