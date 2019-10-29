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Штрафы для кнопкодавов до 85 тыс. грн: Рада приняла за основу законопроект

Комментариев: 1
Законом предусмотрена определенная процедура установления факта кнопкодавства.
Неперсональное голосование народными депутатами будет караться штрафами
Неперсональное голосование народными депутатами будет караться штрафами
24tv.ua

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Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 2148, который предусматривает введение штрафов за неперсональное голосование народными депутатами.

Онлайн-трансляцию вел официальный канал "Рада".

В Уголовный кодекс предлагают внести новую статью о штрафах 51-85 тыс. грн за кнопкодавство в Верховной Раде.

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Предусмотрена такая процедура: аппарат Верховной Рады должен обеспечить видеосъемку в парламенте таким образом, чтобы можно было установить факт кнопкодавства. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие нардепа в сессионном зале и в случае его отсутствия сообщает Верховной Раде о факте кнопкодавства. Карточку изымают, по этому поводу обращаются в Госбюро расследований.

Документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Как сообщалось 24 сентября, штрафы до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование предложил ввести первый заместитель спикера Верховной Рады, а по совместительству представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

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Теги: Рада, кнопкодавство, депутаты, штрафы
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Комментариев (1)
KIBARG    29.10.2019, 12:27
Оценка:  0
KIBARG
Штраф, да? Значит просто цены принятия определённых законов немного поднимутся..
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