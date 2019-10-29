Штрафы для кнопкодавов до 85 тыс. грн: Рада приняла за основу законопроект

Законом предусмотрена определенная процедура установления факта кнопкодавства.

Читай также: Не голосуешь - нет денег. Штрафы для депутатов

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 2148, который предусматривает введение штрафов за неперсональное голосование народными депутатами.

Онлайн-трансляцию вел официальный канал "Рада".

В Уголовный кодекс предлагают внести новую статью о штрафах 51-85 тыс. грн за кнопкодавство в Верховной Раде.

Читай также: "Сядьте и нажимайте!" - Разумков пригрозил депутатам...кнопкодавством

Предусмотрена такая процедура: аппарат Верховной Рады должен обеспечить видеосъемку в парламенте таким образом, чтобы можно было установить факт кнопкодавства. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие нардепа в сессионном зале и в случае его отсутствия сообщает Верховной Раде о факте кнопкодавства. Карточку изымают, по этому поводу обращаются в Госбюро расследований.

Документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Как сообщалось 24 сентября, штрафы до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование предложил ввести первый заместитель спикера Верховной Рады, а по совместительству представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram