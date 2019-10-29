В реинтеграции Донбасса помогают эксперты по Сирии и Колумбии – Сивохо

Важную часть реинтеграции составляет информационная работа с людьми.

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Заниматься вопросами реинтеграции Донбасса советнику секретаря СНБО Сергею Сивохо помогают эксперты, изучавшие военные конфликты в Колумбии и Сирии. Об этом Сивохо рассказал в комментарии НВ перед началом инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Реинтеграция Донбасса, безусловно, возможна, иначе бы я за это не брался. Со мной — команда экспертов, которая изучала военные конфликты в Колумбии и Сирии. Они разрабатывают программу и решения, — сказал он.

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По словам Сивохо, его команда работает над реинтеграцией в рамках того виденья, которое имеет президент Владимир Зеленский. Однако при необходимости, команда Сивохо объясняет главе государства свое видение.

Советник секретаря СНБО отметил необходимость быстрого проведения реинтеграции Донбасса, что требует комплексного подхода:

Это и переговоры, и инвестиции в пакете, — заявил он.

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Также Сивохо сообщил, что сейчас СНБО ожидает запуска телевизионного канала, который вещал бы на временно оккупированные территории Донбасса. Данным вопросом занимается министр культуры, молодежи и спорта Александр Бородянский.

Но есть же еще информационная работа с людьми напрямую, через соцсети, — добавил Сивохо.

Напомним, о назначении шоумена Сергея Сивохо советником секретаря СНБО стало известно 21 октября.

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