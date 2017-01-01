Суд объявил в розыск экс-депутата Крыма Шувайникова

Стороной обвинения пока не представлено суду никаких данных о том, какие меры приняты для розыска обвиняемого.

Деснянский районный суд города Киева объявил в розыск бывшего депутата крымского парламента Сергея Шувайникова, обвиняемого в государственной измене.

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

“Судом было объявлено (Шувайникова — ред.) в розыск”, — сказала Диденко.

Также, согласно постановлению суда было остановлено судебное производство по делу Шувайникова.

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“Остановить уголовное производство № 4016010000000205 от 12 сентября 2016 г. относительно (Шувайникова ред.) по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена — ред.) до розыска обвиняемого”, — говорится в постановлении.

Кроме того, в постановлении отмечается, что суду не предоставлено убедительных доказательств и фактических данных того, что обвиняемый скрывается от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, а именно, находится на временно оккупированной территории Украины. Стороной обвинения не представлено суду никаких данных о том, какие меры приняты для розыска обвиняемого.

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“Учитывая, что обвиняемый (Шувайников — ред.) долгое время не появляется в судебные заседания, местонахождение его неизвестно и с целью недопущения нарушения его права на справедливое рассмотрение в суде, суд считает, что ходатайство защитника подлежит удовлетворению”, — говорится в постановлении.

Напомним, в 2017 году прокуратурой Автономной Республики Крым направлено в суд обвинительные акты касательно 17 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщалось 9 сентября, организатору “выборов“ в Крыму объявили подозрение.

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