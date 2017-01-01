В зоне отчуждения ЧАЭС задержали пять сталкеров

Пограничники оформили на экстремалов протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Молодые люди оказались жителями Киева, Белой Церкви и Черниговской области Госпогранслужба Украины

Вечером в понедельник пограничники отдела Иванков Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции задержали пятерых сталкеров в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 29 октября.

"Экстремальные туристы пешком пытались незаконно попасть в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения (так называемую Чернобыльскую зону)", – говорится в сообщении.

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Молодые люди оказались жителями Киева, Белой Церкви и Черниговской области. В отношении них оформлено протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Меру ответственности сталкеров будет определять суд.

Накануне в зоне отчуждения ЧАЭС задержали семерых сталкеров, среди которых были двое граждан России. Полиция направила представление в отношении россиян в миграционную службу относительно сокращения срока их пребывания в Украине.

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