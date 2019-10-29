Я извинюсь перед Зеленским, если он попросит прощения у военных, - Федина

Федина сделала заявление касательно скандала с Зеленским.

Депутат “Европейской солидарности” София Федина прокомментировала скандал с оскорблением президента Зеленского. Об этом она сообщила в эфире Прямого.

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Федина заявила, что попросит прощения у президента Зеленского за публичные оскорбления в его адрес. Но случиться это только в том случае, если Зеленский попросит прощение у военных, с которыми разговаривал на повышенных тонах.

Также нардеп акцентировала на том, что Зеленский не забывал, что он в первую очередь человек.

Все мы под Богом ходим. И об этом стоит помнить каждый день и каждому из нас, - сказала Федина.

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Также народный депутат отметила, что она готова извиниться за свои слова в адрес президента “за секунду после того, как будет прощения за смех над сгоревшим домом Гонтаревой, за обзывание Украины проституткой, за шутки над тем, как беркутовцы били майдановцев, за насмешки над украинским войском, за слова о расстреле парламента “.

Очень много за что нужно извиниться, - сказала Федина.

Напомним, Федина жалуется, что ей начали поступать угрозы. Депутат рассказала, что в ГПУ и МВД не захотели реагировать на ее заявление по поводу угроз.

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