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Я извинюсь перед Зеленским, если он попросит прощения у военных, - Федина

Комментариев: 10
Федина сделала заявление касательно скандала с Зеленским.
Федина прокомментировала ситуацию
Федина прокомментировала ситуацию
скриншот

Депутат “Европейской солидарности” София Федина прокомментировала скандал с оскорблением президента Зеленского. Об этом она сообщила в эфире Прямого.

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Федина заявила, что попросит прощения у президента Зеленского за публичные  оскорбления в его адрес. Но случиться это только в том случае, если Зеленский попросит прощение у военных, с которыми разговаривал на повышенных тонах.

Также нардеп акцентировала на том, что Зеленский не забывал, что он в первую очередь человек.

Все мы под Богом ходим. И об этом стоит помнить каждый день и каждому из нас, - сказала Федина.

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Также народный депутат отметила, что она готова извиниться за свои слова в адрес президента “за секунду после того, как будет прощения за смех над сгоревшим домом Гонтаревой, за обзывание Украины проституткой, за шутки над тем, как беркутовцы били майдановцев, за насмешки над украинским войском, за слова о расстреле парламента “.

Очень много за что нужно извиниться, - сказала Федина.

Напомним, Федина жалуется, что ей начали поступать угрозы. Депутат рассказала, что в ГПУ и МВД не захотели реагировать на ее заявление по поводу угроз.

 

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Теги: Зеленский, Федина, извинения, военные, угрозы
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Комментариев (10)
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Пaночка    29.10.2019, 13:31
Оценка:  -1
Пaночка
Цю нацистську курку треба негайно відправити до"грилю".У крематорій.Нехай погріється там,оскаженіла тварюка.Хак!Тфу!
Хулиганка*    29.10.2019, 13:29
Оценка:  +2
Хулиганка*
Ты, мразь, не Зе обидела, ты обидела всех людей, которые за него голосовали. Никто перед тобой извиняться не будет и перед бандитами тоже, тебя реально закроют и это будет правильно.
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 13:31
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Тут сказали что тебе менингит не страшен, снимай шапку
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 13:28
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Нах извиняться перед "пердизентом расии", как Трамп сказал
Бигсэм    29.10.2019, 13:28
Оценка:  +3
Бигсэм
Зеленский когда-нибудь отреагирует на эти взбрыкивания?
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 13:29
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Обоссытся
Boxerogos    29.10.2019, 13:15
Оценка:  +6
Boxerogos
Эта полоумная старуха видимо не понимает что Зе не нуждается в её извинениях.И уж тем более он не будет извиняться перед вооружёнными бандитами,которых эта полоумная старуха называет"военными".Пере вод стрелок не прокатит.Судить нужно эту тварюку подпидoрошенковскую.А лучше-утилизировать.
LERMI_    29.10.2019, 13:14
Оценка:  -7
LERMI_
Не потрібно ні перед ким вибачатись, бо все правильно сказала!
T-REX2    29.10.2019, 13:16
Оценка:  +5
T-REX2
Что-то от тебя xyйком рошеновским воняет
T-REX2    29.10.2019, 13:07
Оценка:  +5
T-REX2
Хуесоска рошеновская
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