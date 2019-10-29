Переговоры не принесут мир с Россией – Аваков

Министр уверен, что всё-таки попробовать этот путь следует, но не переходя красных линий.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков не верит в достижение “хорошего мира“ с Россией путем переговоров. Об этом он заявил в комментарии журналисту Hromadske

Мое личное мнение заключается в том, что, к сожалению, вряд ли Украине удастся достичь путем переговоров хорошего мира с россиянами. Но, если есть путь, которым можно пройти и убедиться в обратном, пройдемте его, не пересекая красных линий, - отметил глава МВД.

Напомним, ранее Леонид Кучма заявил, что “Формула Штайнмайера“ к миру на Донбассе не приведет. По его мнению, “формула“ – это способ россиян “дожать“ Украину.

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