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Переговоры не принесут мир с Россией – Аваков

Комментариев: 7
Министр уверен, что всё-таки попробовать этот путь следует, но не переходя красных линий.
Министр внутренних дел Арсен Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков
mvs.gov.ua

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Министр внутренних дел Арсен Аваков не верит в достижение “хорошего мира“ с Россией путем переговоров. Об этом он заявил в комментарии журналисту Hromadske

Мое личное мнение заключается в том, что, к сожалению, вряд ли Украине удастся достичь путем переговоров хорошего мира с россиянами. Но, если есть путь, которым можно пройти и убедиться в обратном, пройдемте его, не пересекая красных линий, - отметил глава МВД.

Напомним, ранее Леонид Кучма заявил, что “Формула Штайнмайера“ к миру на Донбассе не приведет. По его мнению, “формула“ – это способ россиян “дожать“ Украину.

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Теги: Донбасс, российско-украинский конфликт, Аваков, переговоры
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Комментариев (7)
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Пaночка    29.10.2019, 13:27
Оценка:  0
Пaночка
Ким себе вважає цей ганебний армянський пiдор?Хак!Тфу!
Boxerogos    29.10.2019, 13:18
Оценка:  +1
Boxerogos
Сабаков похоже окончательно рамсы попутал.Ара,не в твоих полномочиях и не в твоей компетнции про это кукарекать петух ты пучеглазый!Твой номер шестой.И твой пустой базар-пёрд в муку,не более.
Операторська    29.10.2019, 13:14
Оценка:  -2
Операторська
так навіщо ж Кучма підписав якогось листа про формулу? чому не написав заяву?
Кайдаш    29.10.2019, 13:10
Оценка:  -2
Кайдаш
Великоросские тролляки -
Упыри и вурдалаки -
Приготовились к атаке...

)))))
T-REX2    29.10.2019, 13:10
Оценка:  0
T-REX2
Мир с Россией означает одновременно пи3дец карьере майдаунов,вот они и резвятся
ЗаУкраїну    29.10.2019, 13:06
Оценка:  +2
ЗаУкраїну
ПНХ, метис!Твое мнение нас как то мало волнует. Ты лучше бы написал добровольно заяву на сложение полномочий. Сидеть то все равно придется. И лучше пока еще помоложе.

а вот твой подопечный коцман на других ветках пишет что ты агент кремля..))
Хулиганка*    29.10.2019, 13:00
Оценка:  +2
Хулиганка*
Свое личное мнение оставь при себе, занимайся лучше безопасностью на улицах мирных городов, а то от майданутого криминала уже прохода нет.
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