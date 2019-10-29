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Кремль назвал условия газового соглашения с Киевом

Комментариев: 1
Россия готова договариваться по газу при условии отсутствия каких-либо судебных претензий.

Достижение договоренностей с Киевом по вопросам транзита и поставок газа возможно лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий. Об этом во вторник, 29 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", - сказал представитель Кремля.

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Напомним, газовые переговоры Украины, России и ЕС состоялись 28 октября в Брюсселе. Они продолжались около 80 минут. Помимо транзита обсуждался и вопрос прямых поставок российского газа в Украину, от которых Киев отказался в 2015 году. Стороны не пришли к соглашению. Новый раунд переговоров по газу пройдет в конце ноября.

В Еврокомиссии выразили разочарование итогами встречи. Там сообщили, что Киев готов к дискуссии по "пакетному" решению по газу, но Россия не готова идти на уступки.

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Теги: Россия, Украина, газ, Кремль, Дмитрий Песков, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, газовая война
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Комментариев (1)
SINOBI-LIFE    29.10.2019, 13:20
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Хрен кацапам по всей их кацапской морде -ДОЛГИ платить нужно!!!!
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