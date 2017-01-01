Под Киевом педофил напал на девочку: Известны приметы преступника

Пострадавшей девочке 7 лет.

Читай также: В Харькове возле детсада поймали эксгибициониста

В городе Обухов Киевской области полиция ведет поиски извращенца, который пытался развратить несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сам инцидент произошел в одном из подъездов многоэтажек, где преступник хотел раздеть семилетнюю девочку.

Подозреваемому на вид 30-35 лет. Рост нападавшего около 170-173 сантиметров.

Читай также: В Киеве педофил напал на первоклассника в школьном туалете

“Среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные короткие, имеет залысину на затылке, лоб высокий, глаза темные, нос курносый, губы пухлые, был в очках для зрения в черной оправе“, - отметили правоохранители.

В момент нападения на преступнике была темно-синяя куртка с капюшоном и светлые джинсы. Также при нем была черная сумка.

Как сообщалось 22 октября, в Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего мальчика.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram