Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом педофил напал на девочку: Известны приметы преступника

Комментариев: 0
Пострадавшей девочке 7 лет.
Камеры видеонаблюдения засняли преступника
Камеры видеонаблюдения засняли преступника
Скриншот видео

Читай также: В Харькове возле детсада поймали эксгибициониста

В городе Обухов Киевской области полиция ведет поиски извращенца, который пытался развратить несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сам инцидент произошел в одном из подъездов многоэтажек, где преступник хотел раздеть семилетнюю девочку.

Подозреваемому на вид 30-35 лет.  Рост нападавшего около 170-173 сантиметров.

Читай также: В Киеве педофил напал на первоклассника в школьном туалете

“Среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные короткие, имеет залысину на затылке, лоб высокий, глаза темные, нос курносый, губы пухлые, был в очках для зрения в черной оправе“, - отметили правоохранители.

В момент нападения на преступнике была темно-синяя куртка с капюшоном и светлые джинсы. Также при нем была черная сумка.

Как сообщалось 22 октября, в Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего мальчика.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: педофил, Обухов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь