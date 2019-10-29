Мобильные операторы пообещали Кабмину покрыть всю страну интернетом

Соответствующие обязательства сотовые операторы взяли на себя при подписании меморандума с правительством.

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Премьер-министр Алексей Гончарук и представители крупнейших операторов мобильной связи Украины подписали меморандум о покрытии всей территории страны мобильным интернетом. Церемония подписания состоялось в ходе инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября, пишет Hromadske.

Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация всей страны. В каждом уголке нашей страны должна быть доступна качественная связь и интернет. И мы сделаем для этого все необходимое, - заявил Гончарук при подписании документа.

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Меморандум с правительством подписали представители компаний Интертелеком, Лайфсел, Водафон и Киевстар.

Напомним, ранее в правительстве анонсировали запуск электронного студенческого билета и водительских удостоверений. Помочь с этим проектом государству должен ПриватБанк.

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