Разведение войск открывает путь к "нормандским" переговорам – Пристайко

Глава украинского МИД заявил о том, что встреча могла бы состояться уже в ноябре.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко дополнительно прокомментировал разведение войск в Золотом. По его мнению, этот шаг открывает путь к переговорам в “нормандском формате“. Об этом сообщает Lb.

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“Если мы сегодня, завтра, послезавтра разведем войска в Золотом - перейдем к Петровскому. Когда Петровское будет закрыто, 7-10 дней не будет обстрелов, путь к “нормандской“ встрече будете открыт”, - отметил он.

По его словам, встреча в “нормандском формате“ может состояться уже в ноябре

Я говорю “да”, но нам надо четыре “да”, не только одно украинское, - подчеркнул Пристайко

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“Это разведение мы считаем необходимым для проведение “нормандской” встречи. Все следующие шаги обсуждаются в первую очередь с нашими организациями, отвечающими за безопасность. Это - Вооруженные силы, полиция, Национальная гвардия, СБУ, пограничники. Все наши решения относительно оценки безопасности должны приниматься нашими органами безопасности. Далее мы советуемся в общинами, с депутатским корпусом, чтобы это стало нашим решением, решением в целом Украины. Мирный путь - он не всегда приятный. Но мы должны это сделать. Если есть консенсус, мы движемся дальше. Но мы пообещали 5 лет назад, что мы прекратим войну, в соответствии с Минским процессом. Что мы и сделали”, - резюмировал Пристайко.

Напомним, ранее Леонид Кучма заявил, что “Формула Штайнмайера“ к миру на Донбассе не приведет. По его мнению, “формула“ – это способ россиян “дожать“ Украину.

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