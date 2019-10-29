“Ганьба”: “слуги” освистали народного героя Украины в Раде
Депутат от фракции “Слуга народа” освистали в Верховной Раде народного героя Украины и народного депутата от “Европейской солидарности” Яну Зинкевич.
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Об этом сама нардеп сообщила на своей странице в Facebook.
Во время своего выступления Зинкевич стала на защиту Софии Федины, которая не так давно жестоко оскорбила президента Зеленского. Также она требовала снять депутатскую неприкосновенность с нардепа от “Слуги народа” Евгения Шевченко, который выступил в эфире российского канала.
После этого “слуги” начали кричать “Ганьба” в адрес Зинкевич.
Мне, добровольцу, ветерану, защитнику нашей страны, Народному Герою Украины во время выступления в зале ВР слуги народа кричали “Ганьба”, - написала Зинкевич.
Также она добавила, что среди “слуг народа” есть “нормальные проукраинские люди, и у них уже есть понимание куда они попали”.
Жаль, что они в там в меньшинстве. Дальше все зависит только от них, - добавила она.
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В свою очередь, “Европейская солидарность” опубликовала видео выступления Зинкевич в Раде и поведение “слуг народа”.
Напомним, “Слуги народа” заблокировали трибуну из-за заявления Федины. Появилось видео из Верховной Рады.
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