Штаб ООС опроверг информацию о разведении войск – СМИ

По данным СМИ, у штаба ООС нет информации о "движениях в направлении разведения сторон".

Начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев заявил, не имеет информации “по движениям в направлении разведения сторон у Золотого“. Об этом он сообщил Укринформ.

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“Я не могу комментировать министра иностранных дел, но у нас подтвержденной от нашего командования (командования ООС - ред) информации на утро не было. Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится “, - отметил Агеев.

В тоже время на официальной странице ООС в Facebook сообщалось об очередных случаях нарушения режима прекращения огня.

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“Несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке №2 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности“ – говорится в сообщении.

Вчера были 5 раз осуществлены обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4) – отметили в штабе

Ранее глава МИД заявил о том, что разведение войск открывает путь к “нормандским“ переговорам.

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