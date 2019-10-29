Рада приняла в первом чтении закон о добровольцах АТО

Этот документ наделяет статусом участника боевых действий всех добровольцев, участвовавших в боях на Донбассе.

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Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №2045-1 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции“. За документ проголосовал 321 парламентарий, говорится в “карточке“ законопроекта на сайте парламента.

Документ, который депутаты поддержали в первом чтении, предусматривает предоставление добровольцам АТО статуса участника боевых действий со всеми причитающимися льготами. Речь идет о тех лицах, которые защищали Украину на Донбассе до вступления в силу закона “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“. Статус УБД получат те, кто непосредственно выполнял боевые задачи в районах проведения АТО не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов) во взаимодействии с ВСУ, МВД, СБУ и другими органами государственной власти.

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Данный статус не будет распространяться на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что Рада примет закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

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