Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский готов к встрече с Путиным - глава МИД

Комментариев: 5
Пристайко присутствовал при телефонных разговорах президентов Украины и России.
Зеленский настроен на поиск дипломатического решения конфликта
Зеленский настроен на поиск дипломатического решения конфликта
Global Look Press

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и четко осознает, чего и как можно на ней достичь.

Читай также: Кремль следил за поездкой Зеленского в Золотое и выдвинул новые условия

Об этом Пристайко заявил журналистам в кулуарах первого инвестиционного форума “RE: think. Invest in Ukraine“ в Мариуполе в ответ на вопрос, готов ли Президент Зеленский к встрече с Путиным, передает Укринформ.

“Я думаю, что да. Он говорил (с Путиным - ред.) по телефону три раза. Я уверен, что он (Зеленский - ред.) четко осознает, что можно и как можно достичь“, - сказал Пристайко.

Он отметил, что был свидетелем телефонных разговоров президентов Украины и России, однако отказался рассказывать о них. При этом Пристайко поделился своими впечатлениями от телефонных контактов Зеленского и Путина.

Читай также: Зеленский о своих звонках Путину: Корона не упадет

“(У Зеленского - ред.) есть абсолютно спокойное нормальное ощущение человека, который знает, что он от имени народа все делает, великой страны. И предмет этой гордости и твердости есть“, - отметил он.

Как сообщалось, 10 октября во время пресмарафона президент Зеленский заявил, что не знает, возможна ли его прямая встреча с президентом РФ Путиным в рамках переговоров об окончании войны в Донбассе, однако убежден, что она должна быть.

Как сообщалось 19 октября, Меркель и Путин обсудили нормандскую встречу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Путин, Зеленский, МИД, Донбасс, война, переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Пaночка    29.10.2019, 14:46
Оценка:  0
Пaночка
Бачила Путіна особисто.Ще у 2001 році.Є в нього енергетика.Але він Диявол.Бачила і Зеленського нещодавно.Взагалі нічого не відчула.В нього немає енергетики взагалі.Але харизма в нього звісно є.Однак цього замало для Президента-лідера країни.
Ira0956    29.10.2019, 14:38
Оценка:  +1
Ira0956
А разве Путин планирует встречаться с зеленским?
Но главное, что нелох готов )
fkrfyfan    29.10.2019, 14:24
Оценка:  +2
fkrfyfan
А что конкретно может предложить?
Peyot    29.10.2019, 14:04
Оценка:  +2
Peyot
И че клоун ему скажет? Здрасте! Дякую! Мне 42! Я не Лох?))))
Ira0956    29.10.2019, 14:42
Оценка:  +1
Ira0956
Хорошая речь! Чем ты недоволен? ))
Теперь и Путин будет знать, что зеля - не лох! )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь