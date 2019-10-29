Зеленский готов к встрече с Путиным - глава МИД

Пристайко присутствовал при телефонных разговорах президентов Украины и России.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и четко осознает, чего и как можно на ней достичь.

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Об этом Пристайко заявил журналистам в кулуарах первого инвестиционного форума “RE: think. Invest in Ukraine“ в Мариуполе в ответ на вопрос, готов ли Президент Зеленский к встрече с Путиным, передает Укринформ.

“Я думаю, что да. Он говорил (с Путиным - ред.) по телефону три раза. Я уверен, что он (Зеленский - ред.) четко осознает, что можно и как можно достичь“, - сказал Пристайко.

Он отметил, что был свидетелем телефонных разговоров президентов Украины и России, однако отказался рассказывать о них. При этом Пристайко поделился своими впечатлениями от телефонных контактов Зеленского и Путина.

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“(У Зеленского - ред.) есть абсолютно спокойное нормальное ощущение человека, который знает, что он от имени народа все делает, великой страны. И предмет этой гордости и твердости есть“, - отметил он.

Как сообщалось, 10 октября во время пресмарафона президент Зеленский заявил, что не знает, возможна ли его прямая встреча с президентом РФ Путиным в рамках переговоров об окончании войны в Донбассе, однако убежден, что она должна быть.

Как сообщалось 19 октября, Меркель и Путин обсудили нормандскую встречу.

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