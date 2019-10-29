Депутат от Слуги народа подарил Федине Уголовный кодекс

Вручение книги состоялось во время утреннего заседания парламента.

Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов (фракция Слуга народа) подарил депутату из фракции Европейская солидарность Софии Федине экземпляр Уголовного кодекса Украины, пишет Укринформ.

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"У нас уже сложилась такая традиция - делать подарки книгами для того, чтобы развивать свои нравственные, деловые и профессиональные качества. Я тоже решил подарить книгу коллегам, в частности, госпоже Федине. Сначала я подумал, что надо подарить книгу Карнеги, но потом подумал, что она не сможет реализовать превентивные функции права, поэтому решил, что оптимально будет подарить Уголовный кодекс Украины. Эта книга будет и содержательной, и актуальной ", - отметил Неклюдов.

При этом он процитировал строки из поэзии Владимира Высоцкого: Я, например, на свете лучшей книгой считаю Кодекс уголовный наш

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Как сообщалось, депутат от "Европейской солидарности" София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, добавив, что Президент ведет себя так, будто считает себя бессмертным.

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