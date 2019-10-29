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Депутат от Слуги народа подарил Федине Уголовный кодекс

Комментариев: 7
Вручение книги состоялось во время утреннего заседания парламента.
Нардеп от ЕС София Федина
Нардеп от ЕС София Федина
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Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов (фракция Слуга народа) подарил депутату из фракции Европейская солидарность Софии Федине экземпляр Уголовного кодекса Украины, пишет Укринформ.

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"У нас уже сложилась такая традиция - делать подарки книгами для того, чтобы развивать свои нравственные, деловые и профессиональные качества. Я тоже решил подарить книгу коллегам, в частности, госпоже Федине. Сначала я подумал, что надо подарить книгу Карнеги, но потом подумал, что она не сможет реализовать превентивные функции права, поэтому решил, что оптимально будет подарить Уголовный кодекс Украины. Эта книга будет и содержательной, и актуальной ", - отметил Неклюдов.

При этом он процитировал строки из поэзии Владимира Высоцкого: Я, например, на свете лучшей книгой считаю Кодекс уголовный наш

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Как сообщалось, депутат от "Европейской солидарности" София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, добавив, что Президент ведет себя так, будто считает себя бессмертным. 

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Теги: София Федина, Владлен Неклюдов, уголовный кодекс
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Комментариев (7)
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fkrfyfan    29.10.2019, 14:26
Оценка:  +4
fkrfyfan
А она хоть читать умеет?
Л_о_л_а    29.10.2019, 14:22
Оценка:  +5
Л_о_л_а
А разве эта особь умеет читать???
Пaночка    29.10.2019, 14:07
Оценка:  +9
Пaночка
Краще б він подарував цій нацистській шльондрі пігулки ціаніду.Бо такі потвори як вона не повинні існувати.Хак!Тфу!
Krotol2    29.10.2019, 14:06
Оценка:  +10
Krotol2
Галицайская свиноматка
kapablankas    29.10.2019, 13:52
Оценка:  +11
kapablankas
лучше подсрачник подарить
ЗаУкраїну    29.10.2019, 13:52
Оценка:  +11
ЗаУкраїну
Лучше бы подарил ей пакет с сухарями.
asfd0    29.10.2019, 13:51
Оценка:  +10
asfd0
Каждый галицкий чмошник(ца) мечтает сталь известным.
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