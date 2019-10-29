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МИД просит "Миротворец" не публиковать данные россиян в ЕСПЧ

Комментариев: 5
Россия пытается использовать эти публикации для срыва судебного процесса.
Заместитель министра юстиции и уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина
Заместитель министра юстиции и уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина
Фейсбук Ивана Лищины

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Заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лищина обратился к центру “Миротворец“ с просьбой не публиковать информацию о лицах, представляющих Россию в ЕСПЧ и других межгосударственных делах. Данное обращение от имени Минюста Лищина опубликовал на своей странице в Facebook.

Свою ​​просьбу он объяснил тем, что россияне пытаются использовать любой повод, чтобы сорвать рассмотрение дела “Украина против России (по Крыму)“ в ЕСПЧ. И недавняя публикация на сайте “Миротворец“ личных данных российской команды, выступающей в суде, может быть использована как один из таких поводов:

Правительство РФ, ссылаясь на статьи Регламента ЕСПЧ (которые являются обязательными для обеих сторон в процессе), расценивает это как запугивание и давление на Россию в деле №20958/14 и требует от ЕСПЧ прекратить рассмотрение, признав его неприемлемым и представленным недобросовестно, - написал Лищина.

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Отмечая заслуги центра “Миротворец“, а также независимый и негосударственный статус данного вэб-ресурса, замминистра попросил сайт на время воздержаться от публикации данных россиян, выступающих в ЕСПЧ.

Министерство юстиции Украины с целью эффективной защиты Украины в ЕСПЧ обращается с просьбой воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, представляющих РФ или предоставляющих доказательства/показания в межгосударственных делах Украины против России до рассмотрения дела по существу и вынесения решения ЕСПЧ, - призвал Лищина.

Напомним, в ЕСПЧ Украина и Россия разошлись во мнениях о дате начала российской оккупации Крыма. Украина считает, что РФ несет ответственность за все события после 27 февраля 2014 года, Россия говорит о 18 марта.

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Теги: сайт Миротворец, МИД, ЕСПЧ, Россия
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Комментариев (5)
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Пaночка    29.10.2019, 14:35
Оценка:  -2
Пaночка
Так значить так і є!Давно думала що Миротворець був створений з ухвалення Путіна.Тепер впевнена в цьому на 100%.Занадто багато шкоди цей сайт приніс нашій країні.Набагато більше ніж користі.Хак!Тфу!
Ira0956    29.10.2019, 14:59
Оценка:  +2
Ira0956
Здрасте! Дякую! Мне 42 роки! Я не Лох! (с)
Л_о_л_а    29.10.2019, 14:19
Оценка:  0
Л_о_л_а
А остальных, значит, можно???? Россиян, конечно, стремно, зато своих граждан можно убивать пачками.... ну, да ...Рябая Шапка отмажет как стерненко...(((

лицемеры к тому же тупые...
Lenka02    29.10.2019, 14:33
Оценка:  -1
Lenka02
сдохни вонючее быдло)))
asfd0    29.10.2019, 14:12
Оценка:  +2
asfd0
МИД просит "Миротворец" ....??? Та пусть МИД попросит жеку карася со стерненко, только очень, очень, они помогут ))))))))
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