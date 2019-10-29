МИД просит "Миротворец" не публиковать данные россиян в ЕСПЧ

Россия пытается использовать эти публикации для срыва судебного процесса.

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Заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лищина обратился к центру “Миротворец“ с просьбой не публиковать информацию о лицах, представляющих Россию в ЕСПЧ и других межгосударственных делах. Данное обращение от имени Минюста Лищина опубликовал на своей странице в Facebook.

Свою ​​просьбу он объяснил тем, что россияне пытаются использовать любой повод, чтобы сорвать рассмотрение дела “Украина против России (по Крыму)“ в ЕСПЧ. И недавняя публикация на сайте “Миротворец“ личных данных российской команды, выступающей в суде, может быть использована как один из таких поводов:

Правительство РФ, ссылаясь на статьи Регламента ЕСПЧ (которые являются обязательными для обеих сторон в процессе), расценивает это как запугивание и давление на Россию в деле №20958/14 и требует от ЕСПЧ прекратить рассмотрение, признав его неприемлемым и представленным недобросовестно, - написал Лищина.

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Отмечая заслуги центра “Миротворец“, а также независимый и негосударственный статус данного вэб-ресурса, замминистра попросил сайт на время воздержаться от публикации данных россиян, выступающих в ЕСПЧ.

Министерство юстиции Украины с целью эффективной защиты Украины в ЕСПЧ обращается с просьбой воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, представляющих РФ или предоставляющих доказательства/показания в межгосударственных делах Украины против России до рассмотрения дела по существу и вынесения решения ЕСПЧ, - призвал Лищина.

Напомним, в ЕСПЧ Украина и Россия разошлись во мнениях о дате начала российской оккупации Крыма. Украина считает, что РФ несет ответственность за все события после 27 февраля 2014 года, Россия говорит о 18 марта.

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