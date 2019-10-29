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Президент: Возврата банков бывшим владельцам не будет

Комментариев: 1
Владимир Зеленский заявил о том, что он "будет защищать только интересы государства Украина".
Владимир Зеленский выступает на инвестиционном форуме
Владимир Зеленский выступает на инвестиционном форуме
Левый берег

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что банки не будут возвращены старым владельцам. Таким образом глава государства прокомментировал слухи о том, что ПриватБанк якобы будет возвращен Игорю Коломойскому.

"Хочу обратиться ко всем... Если кто-то считает, что можно вернуть банк бывшему собственнику - нет, это неправда", - заявил президент

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Владимир Зеленский напомнил о прошлом банковском кризисе, когда с рынка было выведено около 100 фин учреждений. Тогда потери украинцев составили 15 млрд долл.

"С рынка были выведены около 100 банков. В каждом этом деле я буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны быть решены за счет налогоплательщиков", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что Президент за рулем автомобиля проверил отремонтированную дорогу. Речь идет об участке трассы Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

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Теги: Владимир Зеленский, ПриватБанк, Игорь Коломойский
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Комментариев (1)
Peyot    29.10.2019, 14:08
Оценка:  0
Peyot
Другими словами презедент каломойский решил не возвращать себе банк а просто взять очередную денежную компенсацию!
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