На окраине Запорожья собаки нашли человеческую голову

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека.

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В Коммунарском районе города Запорожье на территории одной из автобаз по улице Ореховское шоссе собаки принесли охраннику человеческую голову.

Об этом сообщает Первый запорожский.

Кому принадлежала эта часть тела, мужчине или женщине, пока не установлено.

Как сообщалось 22 октября, в Николаеве задержали разорителя могил - разносил по городу черепа.

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