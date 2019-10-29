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На окраине Запорожья собаки нашли человеческую голову

Комментариев: 1
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека.
На окраине Запорожья собаки нашли человеческую голову
© 1news.zp.ua
Фото 1/3
  • Собаки притащили к охраннику автобазы остатки человеческой головы
  • Собаки притащили к охраннику автобазы остатки человеческой головы
  • Собаки притащили к охраннику автобазы остатки человеческой головы
На окраине Запорожья собаки нашли человеческую голову
Собаки притащили к охраннику автобазы остатки человеческой головы
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В Коммунарском районе города Запорожье на территории одной из автобаз по улице Ореховское шоссе собаки принесли охраннику человеческую голову.

Об этом сообщает Первый запорожский.

Кому принадлежала эта часть тела, мужчине или женщине, пока не установлено.

Как сообщалось 22 октября, в Николаеве задержали разорителя могил - разносил по городу черепа.

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Теги: голова, Запорожье
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Комментариев (1)
Пaночка    29.10.2019, 14:31
Оценка:  0
Пaночка
Ця голова повинна б була належити Софії Федині.
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