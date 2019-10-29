Стоят группами поблизости: Националисты не покидают Золотое

Националисты продолжают пребывать в Золотом.

В Золотом официально начался процесс отведения сил. Украинские военные покидают первую линию окопов. Об этом сообщает Страна с места событий.

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Между тем на опорных пунктах находятся вооруженные группы людей, так называемые арьергарды (войска прикрытия, - ред.). Их функциями является подстраховка развода войск.

Также в Золотом остались националисты. Они не проявляют особой деятельности.

Все это происходит за чертой города. В самом Золотом еще накануне подтянуто несколько подразделений полицейского спецназа - для профилактики провокаций. Националисты продолжают оставаться в Золотом, но их нет на линии укреплений-окопов. Они пока не проявляют каких-то активных действий, но стоят группами поблизости от блокпостов. С виду - не вооружены - их проверили еще вчера полицейские, - сообщил спецкор издания.

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Напомним, разведение войск в Золотом началось. Сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально). Речь идет об отводе военных на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

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