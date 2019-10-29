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Стоят группами поблизости: Националисты не покидают Золотое

Комментариев: 4
Националисты продолжают пребывать в Золотом.
Националисты остались в Золотом
Националисты остались в Золотом
Минобороны

В Золотом официально начался процесс отведения сил. Украинские военные покидают первую линию окопов. Об этом сообщает Страна с места событий.

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Между тем на опорных пунктах находятся вооруженные группы людей, так называемые арьергарды (войска прикрытия, - ред.). Их функциями является  подстраховка развода войск.

Также в Золотом остались националисты. Они не проявляют особой деятельности.

Все это происходит за чертой города. В самом Золотом еще накануне подтянуто несколько подразделений полицейского спецназа - для профилактики провокаций. Националисты продолжают оставаться в Золотом, но их нет на линии укреплений-окопов. Они пока не проявляют каких-то активных действий, но стоят группами поблизости от блокпостов. С виду - не вооружены - их проверили еще вчера полицейские, - сообщил спецкор издания.

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Напомним, разведение войск в Золотом началось. Сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально). Речь идет об отводе военных на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

 

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Теги: Золотое, разведение войск, Донбасс, линия разграничения
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Комментариев (5)
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kharchenko_i    29.10.2019, 15:04
Оценка:  0
kharchenko_i
Украинцы и не должны покидать свои Земли.
Виталий__    29.10.2019, 14:58
Оценка:  0
Виталий__
Молодцы Бигмир, ярлык "Националисты" вешаете с негативным контекстом типа. Ну-ну.
SAId    29.10.2019, 14:42
Оценка:  -3
SAId
а ти не дивуйся--"зе біли " при владі...я вже нічому не дивуюсь--як у братків папа прмйшов до влади так і зе...
Операторська    29.10.2019, 14:38
Оценка:  -1
Операторська
націоналісти - це хто? тут якийсь негативний зміст вкладається?
designandrey65    29.10.2019, 14:44
Оценка:  +2
designandrey65
те, кто мешает жить мирным людям.
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