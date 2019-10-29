Коломойский не имеет влияния на Кабмин – премьер Гончарук

Глава правительства отрицает какое-либо влияние представителей крупного бизнеса на работу министров.

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Бывший владелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский не влияет на деятельность украинского правительства, равно как и ни один другой представитель крупного бизнеса. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в Мариуполе, пишет Hromadske.

Никакого влияния Коломойский, или любой другой представитель крупного бизнеса на Украину не имеет. Мы ориентируемся исключительно на интересы украинских налогоплательщиков. Для нас ориентиром является президент Украины, который получил большую поддержку, - заявил Гончарук.

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При этом премьер отказался комментировать судебные процессы по ПриватБанку, в которых бывший владелец данного финучреждения Игорь Коломойский пытается оспорить его национализацию в 2016 году.

Мы тесно сотрудничаем с парламентом. Мы уважаем независимость НБУ и украинских судов, поэтому было бы некорректно комментировать намерения судей, потому что это могло бы быть использовано в судебных процессах не в пользу Украины, - добавил глава правительства.

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Во время своего выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе Гончарук также отметил, что не будет вмешиваться в судебные процессы по ПриватБанку, но пообещал, что его правительство сделает все возможное для проведения качественной судебной реформы.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что возврата банков бывшим владельцам не будет. Президент также пообещал “защищать только интересы государства Украина“.

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