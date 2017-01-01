31 октября под Херсоном стартуют учения ВСУ

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проводятся с 2016 года.

В Херсонской области 31 октября начнутся тактические учения с боевой стрельбой зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

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"С 31 октября по 4 ноября 2019 г. на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - говорится в сообщении.

Предварительно Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины в установленном порядке зарезервирован район стрельб в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. В ведомстве отметили, что все пользователи предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб ЗРК.

"С целью соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов также предупреждено население окрестных сел о запрете нахождения на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БПЛА", - отметили в ведомстве.

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Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проводятся с 2016 года. Единственный полигон "Чауда", который использовала Украины для этих целей, остался на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщалось 20 октября, в зоне ООС тренировались войска ПВО.

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