Зеленский отреагировал на разведение войск в Золотом
Президент Украину Владимир Зеленский отреагировал на разведение войск в Золотом. Об он рассказал в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе.
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Журналисты попросили Зеленского прокомментировать разведение войск в Золотом, на что президент ответил, что надо дождаться официального подтверждения этой информации от штаба ООС. Между тем, одна из журналисток отметила, что такое подтверждение уже есть.
Прекрасно, прекрасно - ответил Зеленский.
Он также добавил некоторую дополнительную информацию касательно разведения сил.
Все происходит спокойно. На этом участке нет обстрелов, - добавил он.
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Президент также объяснил, что зеркальный отвод войск начался потому, что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный “режим тишины “на этом участке.
Напомним, националисты не покидают Золотое. Националисты продолжают пребывать в Золотом.
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