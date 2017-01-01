Разведение войск началось сегодня, 29 октября.

Президент Украину Владимир Зеленский отреагировал на разведение войск в Золотом. Об он рассказал в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе.

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Журналисты попросили Зеленского прокомментировать разведение войск в Золотом, на что президент ответил, что надо дождаться официального подтверждения этой информации от штаба ООС. Между тем, одна из журналисток отметила, что такое подтверждение уже есть.

Прекрасно, прекрасно - ответил Зеленский.

Он также добавил некоторую дополнительную информацию касательно разведения сил.

Все происходит спокойно. На этом участке нет обстрелов, - добавил он.

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Президент также объяснил, что зеркальный отвод войск начался потому, что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный “режим тишины “на этом участке.

Напомним, националисты не покидают Золотое. Националисты продолжают пребывать в Золотом.

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