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Процесс запущен: сепаратисты опубликовали видео с места разведения сил

Комментариев: 7
Появилось первое видео с фронта, где происходит разведение сил.
Появилось видео из Золотого
Появилось видео из Золотого
скриншот

29 октября в Золотом начался процесс взаимного разведения сил. Эту информацию подтвердили в штабе ООС.

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Некоторые сепаратистские издания опубликовали первое видео с места разведения сил в Золотом.

В начале процесса украинская сторона и сепаратисты выпустили в небо сигнальные ракеты белого цвета.

К слову, националисты, которые находятся в Золотом на протяжении нескольких дней говорят, что здесь каждый день были обстрелы. Поэтому оставлять свои позиции не собираются. 

Читай также: Разведение войск в Золотом началось - штаб ООС

Между тем, власти сообщают, что в Золотое ввели Нацгвардию, которая будет помогать Нацполиции контролировать ситуацию. В Золотое собрались некоторые депутаты, чтоб усилить контроль над разведением сил.

Напомним, Зеленский отреагировал на разведение войск в Золотом. Президент также объяснил, что зеркальный отвод войск начался потому, что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный “режим тишины “на этом участке.

 

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Теги: разведение сил, Золотое, видео, сепаратисты
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Комментариев (7)
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asfd0    29.10.2019, 16:18
Оценка:  -2
asfd0
Ну сепаратистами теперь можно называть террористов "Азова", т.к. они не хотят воссоединения территорий.
Pegas_P    29.10.2019, 16:34
Оценка:  0
Pegas_P
Воссоединение территорий будет тогда, когда РФ перестанет держать свои военные формирования на территории Украины и не перестанет спонсировать террористов. Вот тогда и воссоединяться. А потом еще и репарации должно будет выплатить, и по Донбассу и по Крыму.
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 15:45
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
Сепары покрасили каски в белый и сделали "разведение"? 42-х_летний_не_лох всех развел на пару с Чпуйлом!
WTF2wtf    29.10.2019, 15:54
Оценка:  +3
WTF2wtf
В белых касках наблюдатели от ОБСЕ
Ira0956    29.10.2019, 15:35
Оценка:  -10
Ira0956
Сепаратисты? А где армия России? У нас война или не война? Или 5 лет нам ипали моск понапрасну? )
WTF2wtf    29.10.2019, 15:42
Оценка:  +7
WTF2wtf
Кому "нам", тупой бот российских оккупантов?
Вам президент россии реально мозг eбал чушью для дебилов типа "ихтамнет" и "танки из шахт" ...
а в реале НИКТО из местных на Донбассе не имел и не имеет полномочий командовать
двумя оккупационными армейскими корпусами, только россия командует
SINOBI-LIFE    29.10.2019, 16:30
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
Как можно ипать тебе то чего нет???
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