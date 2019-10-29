Процесс запущен: сепаратисты опубликовали видео с места разведения сил

Появилось первое видео с фронта, где происходит разведение сил.

29 октября в Золотом начался процесс взаимного разведения сил. Эту информацию подтвердили в штабе ООС.

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Некоторые сепаратистские издания опубликовали первое видео с места разведения сил в Золотом.

В начале процесса украинская сторона и сепаратисты выпустили в небо сигнальные ракеты белого цвета.

К слову, националисты, которые находятся в Золотом на протяжении нескольких дней говорят, что здесь каждый день были обстрелы. Поэтому оставлять свои позиции не собираются.

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Между тем, власти сообщают, что в Золотое ввели Нацгвардию, которая будет помогать Нацполиции контролировать ситуацию. В Золотое собрались некоторые депутаты, чтоб усилить контроль над разведением сил.

Напомним, Зеленский отреагировал на разведение войск в Золотом. Президент также объяснил, что зеркальный отвод войск начался потому, что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный “режим тишины “на этом участке.

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