Слуги народа решили, что информация о взятках была фейком

В пропрезидентской фракции уверяют, что разобрались в скандале и считают его информационной провокацией.

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Информация о взятках в парламентском Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики была фейком, запущенным с целью дискредитации пропрезидентской политической силы. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, пишет УНН.

У нас есть четкое понимание, что никто там не является коррупционером... Мы сейчас исследовали, как все происходило и выяснили, что была определенная попытка дискредитации фракции „Слуга народа“ и партии по этому вопросу, а мы эмоционально очень повелись на этот вопрос, — сообщил Арахамия.

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По его словам, несмотря на разногласия относительно способа ликвидации “площадок Яценко”, фракция пришла к соглашению, что они должны быть ликвидированы до 1 января или даже раньше.

По словам нардепа Александра Дубинского, который также входит в состав фракции “Слуга народа” и упомянутого финансового комитета, сейчас фракция разбирается, кто и зачем “бросил манипулятивный фейк о взятках в СМИ”.

Напомним, депутаты “Слуги народа“ на минувшей неделе прошли проверку на полиграфе по вопросу взяток. Арахамия обещает полные результаты проверки через две недели.

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