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Я свободен: Аваков заявил о готовности покинуть должность

Комментариев: 5
Глава МВД заявил о том, что не держится за должность.
Глава МВД Арсен Аваков
Глава МВД Арсен Аваков
Вести

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал свою работу с новым Кабмином. При этом он подчеркнул, что не держится за должность. Об этом пишут Вести.

По мнению Авакова, он не любит слово "технократ".

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"Мне не нравится слово "технократ" и не нравится, что я в этом правительстве самый старший. Я считаю молодость достоинством, но не только ее", - отметил он.

Дополнительно министр подчеркнул, что не держится за должность.

Я могу завтра уйти, а могу остаться на некоторое время, я приходил на эту должность на 10 дней. Да, я свободный человек, это и от меня зависит тоже, - заключил глава МВД

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил об разведении войск в Золотом

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Теги: Арсен Аваков, глава МВД
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Комментариев (5)
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Uvas    29.10.2019, 16:18
Оценка:  +2
Uvas
Пошёл нах=уй пид?ар
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 15:47
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Он себе на "Космолотах" и частных бандах заработает!
advokit    29.10.2019, 15:45
Оценка:  +2
advokit
Ну и уйо... на .. раз свободен!!!!!!!!!!!!!!
Carelessangel    29.10.2019, 15:31
Оценка:  +2
Carelessangel
ну пиздуй на х у й ЧОРТ
T-REX2    29.10.2019, 15:35
Оценка:  +2
T-REX2
Нет,в СИЗО
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