Я свободен: Аваков заявил о готовности покинуть должность

Глава МВД заявил о том, что не держится за должность.

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал свою работу с новым Кабмином. При этом он подчеркнул, что не держится за должность. Об этом пишут Вести.

По мнению Авакова, он не любит слово "технократ".

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"Мне не нравится слово "технократ" и не нравится, что я в этом правительстве самый старший. Я считаю молодость достоинством, но не только ее", - отметил он.

Дополнительно министр подчеркнул, что не держится за должность.

Я могу завтра уйти, а могу остаться на некоторое время, я приходил на эту должность на 10 дней. Да, я свободный человек, это и от меня зависит тоже, - заключил глава МВД

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил об разведении войск в Золотом.

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