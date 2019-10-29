Я свободен: Аваков заявил о готовности покинуть должность
Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал свою работу с новым Кабмином. При этом он подчеркнул, что не держится за должность. Об этом пишут Вести.
По мнению Авакова, он не любит слово "технократ".
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"Мне не нравится слово "технократ" и не нравится, что я в этом правительстве самый старший. Я считаю молодость достоинством, но не только ее", - отметил он.
Дополнительно министр подчеркнул, что не держится за должность.
Я могу завтра уйти, а могу остаться на некоторое время, я приходил на эту должность на 10 дней. Да, я свободный человек, это и от меня зависит тоже, - заключил глава МВД
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил об разведении войск в Золотом.
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