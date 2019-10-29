План Богдана для россиян. Тезисы интервью главы ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан говорит, что позиция Украины относительно ситуации в Донбассе рассчитана не только на международную среду, но и на граждан России.

Андрея Богдана часто называют “серым кардиналом” новой украинской власти. Его постоянное сопровождение президента Владимира Зеленского на всех встречах и переговоров уже превратилось в объект для шуток.

Читай также: Богдан: Порошенко пытается возглавить протесты

Также глава офиса президента Богдан один из самых скандальных нынешних представителей власти. Он вступил в публичный конфликт с мэром Киева Виталием Кличко, называл проплаченными акции протеста Нет Капитуляции, не особо выбирает выражения в Facebook, и не скрывает свое участие в ярких вечеринках.

Издание Украинская правда поговорила с Богданом о ситуации внутри власти, Корреспондент.net собрал главные тезисы главы ОП.

О троллинге

Богдан считает, что он никого не обижает в Сети.

"Нет, я не стараюсь быть плохим. Просто я веселюсь, шучу таким образом. Я таким образом троллю людей... Я - свободный человек, я выражаю свои мысли и буду это делать дальше. Если это кому-то не нравится, это его право".

Читай также: Богдан о личной жизни: Люблю клубы и потроллить политиков

“Если говорить искренне, так это же правда - я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие-то клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни, я стараюсь появляться там без охраны. И когда я шел сюда (в Офис президента), я предупреждал, что буду это делать, потому что это часть моей жизни, она не противоречит ни законам, ни какой-то публичной этике. И я не понимаю, почему я должен от этого отказываться".

О протестах

"У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении. И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения"

О рейтинге Зеленского

Богдан уверен, что никакого падения рейтинга действующего президента на фоне протестов из-за согласования “формулы Штайнмайера” не было.

Читай также: “Карт-бланш”: Богдан объяснил, почему Авакова оставили в новом Кабмине

“Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, пока не попробуем сделать. Пока не поймем, как это будет воспринято обществом. Не “формула Штайнмайера" получила такой негатив, не было уменьшение рейтингов, а это был просто понятный процесс – из-за освобождение пленных был огромный рост (рейтинга), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73%. Поэтому это обычный период, когда (рейтинг ) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает".

Об Авакове

“Аваков - профессиональный человек, который обеспечила честные выборы. Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и заменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно. Он работал на достижение результата - законного, справедливого и он обеспечил этот результат. И если тебе выгодно сделать какую-то вещь, но совесть тебе не дает это сделать, лучше сделать по совести. Мы дали ему карт-бланш новой каденции, во время которой он может завоевать себе симпатию общества. Либо не завоевать”

О Коломойском

“У нас (с Коломойским) есть разные взгляды на различные события, которые происходят в парламенте, например. Иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случая, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский”.

О плане для россиян

“Противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России"

Богдан уверен, чтобы изменить ситуацию, нужно переключаться на ментальность россиян.

Читай также: "У меня нет охраны": Девушка Андрея Богдана рассказала всю правду об их отношениях

"Они через свои средства массовой информации накручены очень враждебно по отношению к Украине, считают нас какой-то негативной нацией, националистами. И в позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет - с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно?"

Напомним, Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации. Круг субъектов декларирования был расширен в связи с изменениями закона О предотвращении коррупции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram