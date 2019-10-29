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Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Комментариев: 3
Обстрел произошел в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области .
Беспилотник / Иллюстрационное фото
Беспилотник / Иллюстрационное фото
Вики

В районе села Архангельское Донецкой области оккупанты обстреляли тремя очередями из стрелкового оружия беспилотник ОБСЕ. Об этом сообщает штаб ООС.

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“В связи с угрозой потери беспилотник через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил“ – говорится в сообщении.

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“Оккупационные войска регулярно открывают огонь по беспилотникам ОБСЕ и противодействуют их работе средствами радиоэлектронной борьбы. Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минского договоренностям. При этом, противник пытается обвинить в своих действиях украинскую сторону“ – продолжили в ООС.

Напомним, разведение войск в Золотом началось сегодня, 29 октября, в 12.00. 

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Теги: Донбас, оккупанты, беспилотник, ОБСЕ, обстрел
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Комментариев (3)
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SINOBI-LIFE    29.10.2019, 16:29
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Украина выражает глубокую обеспокоенность по этому поводу!!!Жрите господа европейцы и не обляпайтесь!!!
Андрей_и_Богдан    29.10.2019, 15:52
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
А как же разведение?!
ЛЮЛИК    29.10.2019, 16:14
Оценка:  -1
ЛЮЛИК
Оркам на всё по барабану, укололся и давай шмалять..
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