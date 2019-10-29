Погранслужба опровергает 1 млн украинских туристов в Крыму

Статистика оккупантов является лживой и манипулятивной, говорят украинские пограничники.

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Опубликованные россиянами данные о том, что в этом году Крым посетило более миллиона украинских туристов, являются манипуляцией фактами и “полной ерундой“. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечают украинские пограничники, чтобы заявить о “миллионе“ украинских туристов, оккупанты зачислили в эту категорию вообще всех без исключения украинцев, посетивших полуостров.

Заявление о том, что 1,035 миллиона “туристов“ с материковой части Украины посетили оккупированный Крым является полной ерундой. Данные полностью совпадают с общей статистикой пересечения всеми гражданами админграницы с временно оккупированной территорией именно в направлении полуострова, которые фиксирует Госпогранслужба. Причем отдыхающими, оккупанты в этом случае считают тех, кто просто возвращается домой, едет навестить родственников и тому подобное, - пояснили в ГПСУ.

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При этом пресс-служба украинских пограничников указывает на то, что оккупанты манипулируют статистикой всё время.

В частности, в июле 2019-го оккупационные власти сообщали о 200 тысячах отдыхающих из Украины с начала года и тем самым они показали уменьшение “туристов“ из Украины, ведь в июле 2018-го эта цифра с их слов составляла 800 тысяч человек. Пытаясь показать резкий прирост украинских отдыхающих в 2019 году, в августе этого года оккупанты отмечали 800 тысяч человек, однако эти данные, как и их данные о 1,035 млн “туристах“ с материковой части Украины, составляли общее количество пересечений админграницы в направлении ВОТ АР Крым, - заявили в ведомстве.

Напомним, на оккупированном полуострове случилось очередное экологическое ЧП. В Феодосии море по неизвестным причинам окрасилось в фиолетовый цвет.

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