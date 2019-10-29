Пристайко назвал альтернативу минским договоренностям
Если минские соглашения не дадут результат, Украина вернется к идее миротворческой миссии ООН, заявил глава МИД.
Глава МИД Вадим Пристайко назвал альтернативу минским соглашениям в случае, если они не приведут к прекращению войны на Донбассе, сообщил он 29 октября перед инвестфорумом в Мариуполе.
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По его словам, если минские соглашения не дадут результат, Украина вернется к идее миротворческой миссии ООН.
"То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир", - сказал он.
Также глава МИД считает, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным.
"Я думаю, что да. Он говорил по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, чего и как можно достичь", - заявил министр.
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В ответ на вопрос журналистов, возможна ли "нормандская встреча" до конца года, министр выразил надежду, что она состоится до конца следующего месяца.
Напомним, Вадим Пристайко во вторник, 29 октября, объявил о начале отвода войск в Золотом Луганской области.
В то же время, разведению в Золотом препятствуют добровольцы и националисты, которые намерены занять позиции ВСУ в случае отвода.
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