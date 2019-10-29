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Пристайко назвал альтернативу минским договоренностям

Комментариев: 4
Если минские соглашения не дадут результат, Украина вернется к идее миротворческой миссии ООН, заявил глава МИД.
Министр выступил в Мариуполе перед инвестфорумом
Министр выступил в Мариуполе перед инвестфорумом
МИД Украины
Глава МИД Вадим Пристайко назвал альтернативу минским соглашениям в случае, если они не приведут к прекращению войны на Донбассе, сообщил он 29 октября перед инвестфорумом в Мариуполе.

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По его словам, если минские соглашения не дадут результат, Украина вернется к идее миротворческой миссии ООН.

"То есть, нужна (будет) третья сила, которая сможет помочь нам навести мир", - сказал он.
 
Также глава МИД считает, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным.
 
"Я думаю, что да. Он говорил по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, чего и как можно достичь", - заявил министр.

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В ответ на вопрос журналистов, возможна ли "нормандская встреча" до конца года, министр выразил надежду, что она состоится до конца следующего месяца.

Напомним, Вадим Пристайко во вторник, 29 октября, объявил о начале отвода войск в Золотом Луганской области.

В то же время, разведению в Золотом препятствуют добровольцы и националисты, которые намерены занять позиции ВСУ в случае отвода.

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Теги: АТО, минские договоренности, разведение сил на Донбассе, Вадим Пристайко
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    29.10.2019, 16:19
Оценка:  0
VSHIVANKA
АЛЬТЕРНАТИВА МИНСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ , ЭТО СНЯТИЕ С РОССИИ САНКЦИЙ СО СТОРОНЫ ЕС , УХОД С ПЛОЩАДКИ ПЕРЕГОВОРОВ ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ , А ЭУРОПЭЙЦИ ОСТАЮТСЯ ОДИН НА ОДИН С РОССИЕЙ БЕЗ КАКОЙ ЛИБО ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ХОЗЯЕВ.....)))
WTF2wtf    29.10.2019, 16:35
Оценка:  0
WTF2wtf
А без юбки закопипастишь еще своих набросов,
нацик путинский на зарплате?
VSHIVANKA    29.10.2019, 16:03
Оценка:  -3
VSHIVANKA
МАЙДАУНАМ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОДТЯНУТЬ НА РАЗБОРКИ СВОИХ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА.....)))
WTF2wtf    29.10.2019, 16:11
Оценка:  +2
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский, гадящий с разных аккаунтов обоих полов,
"разборками" среди путинских ботов называют оккупацию россией Крыма с Донбассом???
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