В Херсоне маньяк изнасиловал и задушил женщину

Преступника нашли благодаря камерам наблюдения.

В Херсоне мужчина изнасиловал, а потом задушил женщину, испугавшись, что она заявит в полицию. Об этом сообщает издание полиция Херсонской области.

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Тело задушенной и изнасилованной 38-летней женщины нашли рядом с автовокзалом. Личность погибшей установили быстро.

Благодаря камерам внешнего наблюдения и профессионализму полицейских удалось выйти на след преступника в кратчайшие сроки.

Сообщается, что тот вечер погибшая проводила со своим кавалером. Они вместе попали в объектив камеры в супермаркете. После этого женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ждала кавалера на лавочке и уснула.

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В тот момент ее заметил маньяк. Он затащил женщину в кусты и изнасиловал. Во время полового акта женщина пришла в себя и начала кричать. Злоумышленник решил ее задушить. Тело оставил на том же месте.

Подозреваемый не сопротивлялся при задержании. Он сознался в изнасиловании и убийстве. Продолжается следствие.

Напомним, под Киевом педофил напал на девочку: известны приметы преступника. Пострадавшей девочке 7 лет.

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