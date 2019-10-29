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В Херсоне маньяк изнасиловал и задушил женщину

Комментариев: 4
Преступника нашли благодаря камерам наблюдения.
Погибшая со своим кавалером
Погибшая со своим кавалером
hr.npu.gov.ua

В Херсоне мужчина изнасиловал, а потом задушил женщину, испугавшись, что она заявит в полицию. Об этом сообщает издание полиция Херсонской области.

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Тело задушенной и изнасилованной 38-летней женщины нашли рядом с автовокзалом. Личность погибшей установили быстро. 

Благодаря камерам внешнего наблюдения и профессионализму полицейских удалось выйти на след преступника в кратчайшие сроки.

Сообщается, что тот вечер погибшая проводила со своим кавалером. Они вместе попали в объектив камеры в супермаркете. После этого женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ждала кавалера на лавочке и уснула.

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В тот момент ее заметил маньяк. Он затащил женщину в кусты и изнасиловал. Во время полового акта женщина пришла в себя и начала кричать. Злоумышленник решил ее задушить. Тело оставил на том же месте.

Подозреваемый не сопротивлялся при задержании. Он сознался в изнасиловании и убийстве. Продолжается следствие.

Напомним, под Киевом педофил напал на девочку: известны приметы преступника. Пострадавшей девочке 7 лет.

 

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Теги: полиция, маньяк, убийство, женщина, изнасилование
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Комментариев (5)
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ЛаптиВверх    29.10.2019, 16:36
Оценка:  0
ЛаптиВверх
По нашим "лучшим европейским законам" дадут 5 лет, как обороняющемуся от опьяневшей женщины. По дебильному "закону Савченко" выйдет через 2,5 года и продолжит "обороняться"... Вот таков наш Уголовно-Процессуальный Кодекс, где за убийство дается меньше, чем за публичное оскорбление мажора-чиновника.
Пaночка    29.10.2019, 16:19
Оценка:  +5
Пaночка
Вбити тварюку!Хак!Тфу!
SEMPENTY    29.10.2019, 16:18
Оценка:  +4
SEMPENTY
Что то слишком часто стали встречаться такие случаи... Не пора ли пересмотреть УК Украины...
TarasChuprynka    29.10.2019, 16:09
Оценка:  -2
TarasChuprynka
Добре гульнула, що прийшла до себе під час статевого акту. А якби не прийшла, вижила б і дивувалась - хто мене трахнув?
Пaночка    29.10.2019, 16:20
Оценка:  +2
Пaночка
ПиТарас,а коли тебе трахають,ти дивуєшся?
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