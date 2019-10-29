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Украина – это Apple в гараже: О чем еще говорил Зеленский на форуме

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Сегодня в Мариуполе состоялся инвестиционный форум.
Украина – это Apple в гараже: О чем еще говорил Зеленский на форуме
Украина – это Apple в гараже: О чем еще говорил Зеленский на форуме

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 октября, открыл инвестиционный форум в Мариуполе. Глава государства говорил о первоочередных задачах правительства, а именно о прекращении войны, преодолении коррупции и создании условий для экономики.

bigmir.net собрал самые значимые цитаты.

  • Зеленский о честных правилах бизнесу, как об НЛО

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“Начну с главного приоритета – это равные и единые правила игры для всех. Для крупного, среднего и малого бизнеса. И украинского, и международного. За 28 лет это стало своеобразным украинским НЛО – все об этом говорят, но никто этого не видел“, - подчеркнул он.

Украина – это Apple в гараже: О чем еще говорил Зеленский на форуме
Украина – это Apple в гараже: О чем еще говорил Зеленский на форуме

  • Украина – страна возможностей

“Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму. Украина – это страна возможностей. И сегодня они стучат в вашу дверь“, - сказал он.

  • Об МВФ и земельной реформе

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“Мы продолжаем евроинтеграцию и гармонизацию украинского законодательства с европейским. Проведем глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году. Искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору“, – отметил президент.

Украина – это Apple в гараже: О чем еще говорил Зеленский на форуме
Украина – это Apple в гараже: О чем еще говорил Зеленский на форуме
Офис президента

  • По ПриватБанку

Президент заявил, что слухи о якобы возврате Привата Коломойскому неправда.

  • Украина – это Apple в гараже

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“Многие страны, которые сегодня процветают, были на грани исчезновения с лица земли. Уныние или уничтожает, или в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении. Но мы - Apple, которая начинает свой путь в гараже“ – заявил он.

Украина – это Apple в гараже: О чем еще говорил Зеленский на форуме
Украина – это Apple в гараже: О чем еще говорил Зеленский на форуме

Напомним, националисты не покидают Золотое. Националисты продолжают пребывать в Золотом.

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Теги: Владимир Зеленский, инвестиционный форум, Мариуполь
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Комментариев (1)
SINOBI-LIFE    29.10.2019, 16:22
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Не позволяйте идиоту рот открывать,херню же полную несёт,Эпл в гараже,скорей придурок на трибуне!!!
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