Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Учителя вышли на акцию протеста к Верховной Раде

Комментариев: 3
Акция протеста связана со спорными поправками к законопроекту "О полном общем среднем образовании".
Учителя вышли на акцию протеста к Верховной Раде
© Макс Требухов/lb.ua
Фото 1/8
  • Акция является предупредительной
  • Акция является предупредительной
  • Акция является предупредительной
  • Акция является предупредительной
  • Акция является предупредительной
  • Акция является предупредительной
  • Акция является предупредительной
  • Акция является предупредительной
Учителя вышли на акцию протеста к Верховной Раде
Акция является предупредительной
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Профессор столичного вуза пропагандировал “русский мир”: детали громкого скандала

Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки во вторник 29 октября организовала многочисленную акцию протеста, которая связана со спорными поправками к законопроекту “О полном общем среднем образовании“, которые, в частности, предполагают введение 40-часовой рабочей недели для учителей.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Поправки предусматривают отмену доплат за отдельные виды педагогической деятельности, научные степени, ученые звания, надбавки за выслугу лет; введение обязательной сертификации учителей; введение 40-часовой рабочей недели; перевод учителей пенсионного возраста на срочные договоры.

Читай также: Польша намерена криминализировать сексуальное образование

Профсоюз требует от Верховной Рады отказаться от этих поправок, а также обеспечить расходы на образование в размере не менее 7% от ВВП, гарантировать минимальный должностной оклад педагогических сотрудников не ниже 3 минимальных зарплат и пр.

Спорные поправки были предложены фракцией “Голос“, которая уверяет, что они не ограничивают права работников образования. Там, например, утверждают, что учителя и так де-факто работают не менее 40 часов в неделю. Однако во фракции не будут настаивать на этой поправке. Также там говорят, что оплата дополнительных работ (проверка тетрадей и пр.) должна включаться в базовый оклад учителей.

Как сообщалось 19 октября, под Житомиром учителя блокировали трассу Киев-Ковель-Ягодин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: акция протеста, учителя, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
T-REX2    29.10.2019, 16:29
Оценка:  0
T-REX2
А разве они не должны быть на работе,или это совсем и не учителя?
Л_о_л_а    29.10.2019, 16:06
Оценка:  0
Л_о_л_а
А зачем учителям льготы?
Льготы нужны только добровольцам, чтоб можно было не работать а по митингам шариться.
Кайдаш    29.10.2019, 16:16
Оценка:  0
Кайдаш
Льготы нужны лоле, чтобы её бесплатно в сортир пускали из-за постоянного недержания кала...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь